“¿No crees que los judíos que estaban en Auschwitz no rezaban?” Los improperios de la persona que busca la policía por el ataque en el metro de New York

Necesitamos la ayuda del público para detener al individuo responsable de dispararle a varias personas hoy en el metro en Brooklyn, dijo la policía de New York. El sospechoso es un hombre negro que vestía un chaleco de construcción verde y una sudadera con capucha gris. Llame @NYPDTips al #800577TIPS con cualquier información.

El sospechoso armado con un chaleco de construcción se puso una máscara antigás, detonó una lata de humo en un tren subterráneo en hora pico y disparó al menos a 10 personas hoy martes por la mañana, dijeron las autoridades. El tirador logró huir después de dejar a los pasajeros heridos sangrando en una plataforma de Brooklyn mientras otros corrían gritando.

Cinco personas estaban en estado crítico, pero se esperaba que sobrevivieran. Al menos 16 en total resultaron heridos de alguna manera en el ataque que comenzó en un tren subterráneo que se detuvo en la estación de la calle 36 en el vecindario Sunset Park del municipio.

Keechant Sewell, responsable de policía de Nueva York dijo: “No se está investigando este incidente como un acto terrorista pero que no descartaba nada”. Agentes del FBI y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo inspeccionaron negocios cercanos, entrevistaron a testigos y buscaron imágenes de vigilancia.

Helicópteros de la policía sobrevolaron durante horas mientras las autoridades buscaban al tirador, quien ahora ha sido identificado por medio de una tarjeta de crédito que se dejó en la escena. El motivo sigue siendo desconocido. Los investigadores recuperaron un arma de fuego en el lugar, junto con varios dispositivos de humo y otros elementos que están analizando, dijeron dos agentes del orden.

Los investigadores encontraron un camión U-Haul alquilado por el tirador antes del ataque y confían en que pronto será detenido. Ha sido identificado como Frank R. James, quien había publicado videos “preocupantes” en línea sobre la falta de vivienda y el alcalde Adams de la ciudad de Nueva York. James aún no ha sido detenido.

En una diatriba publicada en línea antes del ataque, James denunció la falta de vivienda y sugirió que la humanidad ya no merece estar en el planeta por el trato desigual de las personas.

Su canal tiene más de 100 seguidores y en las últimas horas más de 800 comentarios…

También se burló de aquellos que orarían para ser salvados de la destrucción que planeaba causar en sus vidas. El sitio La Página Judía extrajo algunos de sus comentarios.

“¡Orar! Reza hasta que se te caiga la cara [improperio]”, dice en el video. “¿No crees que los judíos que estaban en Auschwitz no rezaban? ¿Crees que los judíos de Birkenau no rezaron y rezaron y rezaron?

“Sus oraciones no hicieron nada por ellos, y su oración no va a hacer [improperio] por usted cuando lo envíen a su América Auschwitz”, dijo.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022