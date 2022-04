Tiroteo en una estación de metro en New York deja varios heridos

Varias personas han recibido disparos en una estación de metro en Brooklyn, Nueva York, este martes, reportan medios locales. El tiroteo ocurrió en Sunset Park, cerca de la Cuarta Avenida y la Calle 36, alrededor de las 8:30 am de hoy martes.. Se encontraron “varios dispositivos sin detonar” aunque la policía de Nueva York dijo que no hay dispositivos explosivos activos en este momento. No se han realizado arrestos y el motivo no está claro todavía.

El incidente comenzó en un vagón de tren mientras estaba andando, el sospechoso arrojó una granada de humo y comenzó a disparar

No hubo información disponible sobre un posible sospechoso, pero si se pudo saber que llevaba máscara antigas y se dio a la fuga. Las fotos publicadas en las redes sociales mostraban a personas ensangrentadas en la plataforma, y ​​las imágenes de la aplicación Citizen mostraban una fuerte presencia policial en la plataforma.

Fuentes policiales informaron tiroteo en una estación de metro de la ciudad de #NuevaYork . 13 heridos hasta el momento. Se encontraron "dispositivos sin detonar". Los trenes se detuvieron. El sospechoso lleva máscara antigás y se dio a la fuga.#Brooklyn #NewYorkSubway pic.twitter.com/8nHEsxKCFP — Radio Jai (@fmjai) April 12, 2022

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai