Covid-19: Israel cancela el Pase verde y de a poco va regresando a la vida normal

Pasar el punto máximo de la ola Omicron en Israel permite de a poco retomar en algún sentido la vida normal y al mismo tiempo permanecer alertas y preparados para cualquier ola futura.

Mientras el gobierno sigue debatiendo futuras acciones de las restricciones, ya ha tomado nuevas medidas para ir volviendo a la vida normal. A partir del primero de marzo, el sistema Green Pass de Israel ya no será necesario, anunció el primer ministro Naftali Bennett. Aunque para mantener el cuidado, continúa la necesidad de realizar una prueba de antígeno en la entrada de los hogares de ancianos.

El requisito de presentar pruebas negativas de coronavirus antes de embarcar en un vuelo de regreso a Israel se cancelará como parte del acuerdo. Sin embargo, se seguirá exigiendo la realización de una prueba de COVID-19 tras aterrizar en el aeropuerto Ben-Gurion.

Como otra medida, se suprimirá la cuarentena obligatoria para los israelíes no vacunados que regresen del extranjero.

“Fuimos el primer país en cerrar sus fronteras a Omicron, por lo que ahora es el momento de comenzar a disminuir [las restricciones] gradualmente. En lo que a mí respecta, debemos prepararnos para el fin de las restricciones pronto”, dijo Bennett al comienzo de la sesión.

El ministro de la Diáspora, Nachman Shai , escribió una carta a Bennett, solicitando que se actualice urgentemente la actual política de vacunación de Israel para turistas, que evita que muchos niños de entrar al país.

“Los niños mayores de un año que no tienen ciudadanía israelí deben demostrar que están vacunados y/o recuperados para poder ingresar a Israel. Esta política impide que las familias, tanto de judíos como de no judíos, ingresen a Israel con sus hijos, ya que no hay vacunas disponibles en todo el mundo para niños menores de cinco años”, escribió.

“En preparación para Pesaj, les pido que abran más completamente las puertas de Israel e inmediatamente permitan que cualquier familia que desee reunirse alrededor de la mesa del Seder en Israel tenga la oportunidad de hacerlo. Tenemos la capacidad de establecer un marco a largo plazo que permitirá la entrada a Israel al tiempo que garantiza la salud pública”.

Pese a la nueva cantidad de contagiados, Israel continúa con una tasa de retorno positivo del 19% para las 111.273 pruebas de PCR y antígenos que se realizaron a lo largo del día, según mostró una actualización del Ministerio de Salud del jueves por la mañana.

El número de pacientes graves sigue descendiendo también, hasta los 886 desde los 911 del día anterior. De los casos graves, 322 se consideran críticos, con 263 personas intubadas y otras 28 en máquinas ECMO.

Muchos hospitales todavía están operando por encima de su capacidad debido a la presión que les impuso la ola Omicron, con 2.219 trabajadores del hospital aún aislados, incluidos 350 médicos y 657 enfermeras, pero se va sintiendo la disminución de casos.

