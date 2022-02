En esta ciudad turca, históricas sinagogas cobran nueva vida

ESTAMBUL ( JTA ) – Una vez que una joya de la diáspora, hace 150 años, la comunidad judía de Izmir en la costa turca del mar Egeo contaba con más de 30,000. Fue la ciudad natal de figuras notables, desde el cantante ladino Darío Moreno hasta el renombrado rabino Haim Pallachi y el infame falso mesías Shabbetai Tzvi.

Hoy, la comunidad judía de la ciudad se ha reducido a apenas 1.000 miembros. Pero los residentes y visitantes de Izmir pronto podrán hacerse una idea de cómo era la ciudad cuando albergaba a la tercera comunidad judía más grande del imperio otomano.

Gracias al proyecto del patrimonio judío de Izmir, se han restaurado nueve sinagogas históricas en el casco antiguo de Izmir, conocido como Kemeralti, y pronto estarán abiertas al público como museos, a partir de junio. El vecindario, que se encuentra no lejos de un paseo marítimo en el golfo de Izmir, es uno de los mercados abiertos más grandes del mundo y atrae a turistas de toda Europa y más allá.

“Puedes encontrar lo que quieras allí, puedes probar cualquier comida, oler cualquier aroma”, dijo Nesim Bencoya, director del proyecto patrimonial, a la Agencia Telegráfica Judía. Hoy en día, su horizonte está dominado por los minaretes de sus muchas mezquitas y las torres de las iglesias pertenecientes a la comunidad ortodoxa griega, cuyos miembros alguna vez fueron también una característica definitoria de la diversidad de Izmir.

Cuando se abra el proyecto, Bencoya espera que las sinagogas se unan a ellos como un aspecto importante del carácter de Kemeralti. “Incluso si no hubiera un solo judío en Izmir, la gente podrá decir, mira, hubo una civilización judía aquí”, dijo.

Seis de las nueve sinagogas se alzan una al lado de la otra, prácticamente de pared a pared, rodeando un patio, mientras que las otras tres están dispersas por el barrio. Además de las sinagogas, también está en proceso de restauración la antigua oficina del rabino principal de la ciudad. A solo unos minutos a pie en el vecindario se encuentra la casa de la infancia de Shabbetai Tzvi y un edificio que una vez albergó una bodega kosher.

Una vez completadas, las sinagogas servirán como un museo viviente de la historia judía de Izmir, con exhibiciones sobre las costumbres locales, así como sobre la historia de las sinagogas individuales y sus feligreses, como la sinagoga Algazi, que lleva el nombre de la familia musical de su rabino, o la sinagoga Portekiz, que fue fundada en el siglo XVI por judíos del norte de África de ascendencia portuguesa.

Izmir no es la única ciudad de Turquía que está viendo restauradas sus antiguas sinagogas. En los últimos años , Edirne, una ciudad en la frontera con Bulgaria, y Kilis, una ciudad en el este de Turquía cerca de Siria, han restaurado sus sinagogas abandonadas durante mucho tiempo gracias a la financiación del gobierno.

Hoy en día no viven judíos en ninguna de las dos ciudades, y algunos escépticos han señalado las campañas como una forma de que el presidente Recep Tayyip Erdoğan, un hombre fuerte con un historial de declaraciones controvertidas sobre Israel, eluda las acusaciones de antisemitismo. Pero otros dicen que se deriva de un aprecio genuino por la ahora menguante comunidad judía del país.

Bencoya dijo que su proyecto, que en su mayoría está financiado por la Unión Europea, se inspiró en la restauración de otros barrios judíos históricos, como el realizado en Praga , cuyo barrio judío es ahora una gran atracción para los visitantes de la ciudad centroeuropea. Los pequeños pueblos de España también buscan renovar (y en algunos casos desenterrar) antiguas sinagogas .

“Tomamos como ejemplo el museo judío de Praga”, dijo Bencoya. “En 2017 tuvieron 716.000 visitantes. Si eso nos pasa a nosotros, seremos ricos”.

Si tiene éxito, el proyecto, espera, ayudará a aliviar los gastos de la menguante comunidad para que puedan permitirse el lujo de mantener su herencia. “Ayudará a la comunidad, tendrán ingresos para cuidar estos lugares y para lo que necesiten”, dijo Bencoya. “El turismo de Izmir también se beneficiará, los hoteles, los restaurantes, los taxis, todo lo que los turistas culturales puedan traer a la ciudad”. Al igual que Praga, hay mucho que mantener ya que la comunidad se remonta a un largo camino.

Una antigua comunidad de judíos ha vivido en Izmir, una vez conocida en griego como Smyrna, desde la antigüedad. Dado que la ciudad también fue un centro del cristianismo primitivo, los judíos se mencionan en documentos de la iglesia que datan del siglo II d.C. La más antigua de las sinagogas restauradas, Etz Hayim, está atestiguada en registros que datan del siglo XVII, pero la tradición local sostiene que ha existido desde la era del Imperio bizantino. Al igual que en otras partes de Turquía, la ciudad vio varias oleadas de vida judía, desde los judíos romaniotas de habla griega de la era bizantina hasta la comunidad sefardí traída por los otomanos tras su expulsión de España en 1492.

La relativa tolerancia brindada por el imperio otomano permitió que la comunidad floreciera y, a principios del siglo XX, los judíos de habla ladina constituían el 10% de la ciudad, el segundo grupo no turco más grande después de los griegos, que constituían aproximadamente la mitad. la ciudad. “Aquí no somos recién llegados, somos ciudadanos muy antiguos de esta tierra”, subrayó Bencoya. Bencoya, de 66 años, nació y creció en Izmir. Como muchos otros judíos turcos durante el siglo pasado, a los 19 años emigró a Israel con la esperanza de dejar atrás Turquía para siempre. Vivió en Israel durante 39 años, antes de regresar a la ciudad de su juventud en 2010. “Sabes, cuando empiezas a tener 40 o 45 años, empiezas a pensar en tus orígenes”, dijo.

En Israel, había sido director de la cinemateca de Haifa. Después de escuchar de otros judíos de Izmir que la comunidad estaba interesada en conservar los sitios judíos de la ciudad, fue elegido para liderar el proyecto.

Bencoya tiene sus propias intenciones de luchar contra el antisemitismo, mediante el acto de mostrar audazmente los aspectos religiosos y seculares de su cultura. Él y todos los demás involucrados en el proyecto esperan que atraiga a muchos más visitantes no judíos que judíos, y que brinde un espacio para el diálogo cultural entre judíos y no judíos en un país donde la retórica antisemita a menudo se normaliza . “¿Cómo combatiré el antisemitismo? No con las armas, por supuesto, sino mostrándome con orgullo”, dijo Bencoya. “Los judíos aquí han tendido a esconderse y tenemos proverbios que dicen, ‘no te metas en política’, ‘es mejor que la gente no se dé cuenta de nosotros’. – Quiero que la gente se fije en nosotros. Quiero que me tomen en cuenta, quiero participar en la toma de decisiones. De eso se trata este proyecto”.

“La gente viene y ve, y traerá dinero a la ciudad, todo Izmir se beneficiará, judíos y no judíos”, agregó.

Él espera que también ayude a apuntalar el orgullo de la comunidad judía.

“Cuanto más exitoso sea, más fuerte hará a nuestra comunidad. ¡Y tal vez la gente no solo se vaya y vaya a Israel, sino que estaremos aquí por otros 100 años, al menos otros 100 años!”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai