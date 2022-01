Rabino israelí se refugia de tormenta de nieve en mezquita turca

En una asignación de trabajo en Estambul, Israel Elbom, un supervisor de kashrut de Bnei Brak, es llevado a una casa de oración cercana por las tropas después de estar varado en la carretera durante medio día.

Un rabino israelí en un viaje de trabajo a Turquía se encontró el martes durmiendo e incluso rezando en una mezquita local después de quedar varado durante una fuerte tormenta de nieve.

La tormenta, apodada Elpis, provocó que las carreteras y carreteras del país se paralizaran el lunes después de azotar Estambul, una ciudad de unos 16 millones de habitantes que se extiende a ambos lados de los continentes europeo y asiático, y acumular más de 80 centímetros (31 pulgadas) de nieve en algunas zonas.

My friend Rabbi Elbaum was also at the E-5 traffic pile up in #Istanbul – he took it in good spirits ❄️🌨️

Hundreds of travelers are stranded all over the country – do to the heavy snow storm. I keep on getting calls to supply Kosher food from Antalya and Ankara to Trabzon🤷 pic.twitter.com/IH7RcLDDGT

— Rabbi Mendy Chitrik (@mchitrik) January 25, 2022