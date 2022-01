99 millones de razones para no subvencionar a UNRWA

Por Jose I. Rodriguez

La promesa de Joe Biden, ya hecha efectiva, de canalizar 99 millones de dólares hacia UNRWA supone otra tormenta de incitación al odio contra Israel.

En tan corto espacio no podemos señalar 99 millones de razones por las cuales no dar ni un dólar más a una agencia de la ONU que solo se ocupa de una clase privilegiada de supuestos refugiados a los cuales les han colgado la etiqueta de palestinos. Una clase de refugiados que no son ni más ni menos que árabes de diferentes nacionalidades. Los verdaderos refugiados del mundo entero no tienen una representación tan exclusiva y única. El extinto Yasir Arafat era egipcio por citar solo un llamativo ejemplo de líder palestino, que no era palestino.

En la millonaria lista de razones para no subvencionar a UNRWA está la premisa de suma importancia de entender que quién da un dólar a UNRWA, léase también euro, está alentando el más denigrante antisemitismo desde los tiempos del nazismo. Cada dólar que cae en manos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo está aumentando el presupuesto en armas, túneles, cohetes y misiles de grupos como Hamás en Gaza. Por esta razón incontestable de que el dinero que recaudan, a modo de impuesto revolucionario, es usado directa e indirectamente para asesinar a judíos es de vital importancia entender lo que está pasando. Cada dólar que llega a esta y otras organizaciones similares es colaborar con los que odian a muerte a judíos y cristianos. Así de evidente y dramático.

El marketing propagandístico de UNRWA que se distribuye por el mundo entero no está diseñado para ayudar a vivir bien a los llamados palestinos, sino para matar mejor a los judíos y sus amigos. Los fondos que recolecta esta y otras agencias de la ONU que dicen ayudar a los palestinos son usados en producir un hostil ambiente internacional de prejuicios odiosos contra el Estado de Israel y el conjunto de sus ciudadanos incluyendo además a los árabes israelís que también son ciudadanos de Israel.

A los amigos de UNRWA les gusta decir que Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, pero ¿Cuántas cárceles reciben millones de dólares para distribuir entre los presos, sus familias y sus guardianes? ¿Cuántas cárceles tienen fábricas de misiles, armas y cohetes? No conozco ninguna cárcel en el mundo en la que los presos puedan fabricar armas y usarlas cuando les viene en gana. Claro que Gaza es una cárcel, pero gobernada por Hamás que tiene subyugados a base de lavados de cerebros a sus ciudadanos por medio de las escuelas UNWRA que en la práctica son centros de adoctrinamiento yihadista internacional y que en algunos casos a la vez las escuelas son usadas como depósitos de armas. La lista de razones para no subvencionar a UNRWA aumenta con cada dólar que les llega a sus manos.

En datos publicados por la propia organización se nos dice que el 99% de los trabajadores de UNRWA son refugiados palestinos que cómo es evidente viven del dinero ajeno que recolectan directamente de la ONU. Además, UNRWA se nutre de miles de colaboradores a comisión que pululan por las calles de las grandes ciudades de Occidente presionando a los transeúntes para que donen a las causas de los refugiados palestinos. Los millones de dólares que inundan las arcas de UNWRA van a desaguar directamente, de una u otra forma, a Hamás en Gaza y a otros grupos yihadistas en diferentes partes del mundo con las trágicas consecuencias que conllevan y que ya deberíamos conocer.

Los 99 millones de razones para no subvencionar a UNRWA deberían estar en un fichero público para que todos los ciudadanos del mundo puedan saber las implicaciones que tiene cada dólar que llega a las arcas de esta deshumanizada organización antijudía. El actual inquilino temporal de la Casa Blanca debería ser el primero en tomar conciencia ya que con su dinero hace posible que se siga adoctrinando desde las escuelas UNRWA a los niños contra Israel, Occidente, los judíos y cristianos. Hazlo saber.

