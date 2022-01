Nisman: “El diario más importante de Irán celebraba que Argentina había dado un golpe mortal al sionismo” Jorge Enriquez

El abogado y político Jorge Enriquez, presidente de la Asociación Civil Justa Causa y autor del artículo “Un crimen impune que nos sigue avergonzando”, dialogó sobre el tema con nuestra emisora.

“Desde hace años, y todos los 18 de enero, vamos con un grupo de personas a Puerto Madero, al edificio donde fue asesinado Alberto Natalio Nisman. Siempre estamos recordando ese hecho impune que nos enluta y como lo dice el artículo, nos sigue avergonzando a los argentinos”.

Enriquez es consciente de que no vamos a conocer en detalles de lo que pasó, pero que no hay ninguna duda de que no se trató de un suicidio, eso es una cosa absolutamente absurda, se trató de enlodar desde todo punto de vista la memoria de Nisman, introduciéndose en temas inherentes a la vida privada de la persona, cuando eso no tenía nada que ver en la causa, y de manera cobarde porque se trataba de un muerto que no se puede defender. Esta descalificación ad hominem que se ha hecho de él, revela claramente que fue consecuencia de la denuncia que iba a formular Alberto Nisman, y que por eso fue asesinado.

No señala culpables, eso lo tendrá que demostrar la Justicia, lo que está indicando el abogado es que hay que seguir buscando la verdad y la justicia, porque ”los dos atentados, el de la Embajada de Israel y el de la Amia, son dos puñaladas que se dieron a la República Argentina”, y que allí hubo, evidentemente, conexiones del más alto nivel en nuestro país, para que estos atentados se produjeran. Las consecuencias que esto se mantienen vigentes cuando uno ve el acercamiento tan grande que tiene la Argentina a gobiernos autoritarios o populismos, y a los que financian el terrorismo, como la República “autocrática” de Irán que ha alentado una organización terrorista Hezbollah.

Esa mañana del 18 de enero de 2015 al enterarme de la muerte de Nisman, lo primero que se me representó fue que lo habían matado: “Era claro como el agua, iba a hacer una denuncia que afectaba a la entonces Presidenta de la República”, expresó.

Era evidente que no podía haber sido que, alguien que había anticipado lo que iba a hacer, se fuera a suicidar; y que cuando uno ve las secuelas posteriores, cómo se ensució la escena del crimen, cuando “hasta en las películas se ve”, el modo de preservar todo, y ahí no se preservó nada: La propia ropa del asesinado fue cortada en pedazos y puesta en una bolsa, no se usaron guantes para manipular lo que podrían haber sido pruebas. Tampoco hubo peritos presentes, y cuando fue la muerte de Maldonado hubo 55, y no se tocó en ningún momento el lugar en donde se había ahogado. También hubo “zona liberada”, los custodios que tenían que guardar la seguridad de Alberto Nisman, no estaban; también otros hechos, Berni le daba el pésame a la madre de Nisman aún sin saber si el fiscal estaba o no con vida. Quizás todavía tenía algún signo vital que hubiera permitido su recuperación. El tema Lagomarsino y el arma, asunto que todos conocemos; una fiscal realmente desquiciada como la fiscal Fein. Todo esto y muchas otras cosas demuestran que se intentó por todos los medios de montar una escena de suicidio cuando se trató de un asesinato. “Como si esto fuera poco, a la semana siguiente de haberse firmado el acuerdo de entendimiento con Irán, el Teherán Times, el diario más importante de Irán, celebraba alborozado que Argentina había dado un golpe mortal al sionismo y a los Estados Unidos”.

“Ese acuerdo fue ignominioso para la Argentina, poníamos en mano de los acusados un ‘juicio a la verdad’, les dábamos la posibilidad de ser jueces a quienes eran los denunciados”. Las secuelas siguen salpicando, cuando uno ve que en el acto de asunción del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, la Argentina comparte n palco con el funcionario iraní Moshen Rezai, quien está sindicado como uno de los autores intelectuales del atentado a la Amia. Nadie dice nada y él está con alertas por parte de Interpol, organización de la que, además, Nicaragua forma parte. Ni siquiera hubo un comunicado de disculpas de parte de la Cancillería Argentina.

Mientras tanto, hay 85 muertos que siguen clamando por verdad y justicia. Los años van pasando y el dolor y la impotencia de sus familiares, no tiene límites.

Sin ánimo de intentar sacar ningún rédito partidista, Enriquez no quiere dejar de reconocer que, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Justicia declaró la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán, que no fue apelada por el gobierno, con lo cual quedó consentido que el acuerdo estaba fulminado, por no poder superar una prueba de constitucionalidad. El actual presidente Alberto Fernández, quien con esa relación tan sinuosa que tiene con la verdad, había dicho que, con el Pacto, aprobado por el Congreso se producía el encubrimiento de Cristina Fernández. Y reveló que, los diputados que votaron a favor del Pacto cometieron un delito de traición a la patria, a la soberanía judicial de la Argentina para juzgar un crimen cometido en territorio argentino, que era el lugar en donde se debería haber juzgado, y estaban renunciando a la jurisdicción, sometiéndose a una “Comisión de la verdad” de la que serían partícipes quienes habían sido los acusados por la masacre de los atentados.

En la noche de ayer, Enriquez, juntamente con Claudio Avruj, Waldo Wolf y muchas otras personas, y a integrantes del denominado Grupo Republicano, en medio de una lluvia torrencial, rindieron homenaje a Alberto Nisman frente al edificio Le Parc en Puerto Madero.

“No se olviden que Nisman fue asesinado y debemos encontrar a los culpables”, concluyó.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai