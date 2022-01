Violencia Beduina:¿A quiénes pertenecen las tierras del Neguev?

En directo desde Israel, el prof. Itzik Horn nos acerca los temas más importantes de la agenda periodística.

Los números del Coronavirus son alarmantes, con 40.000 contagiados con la cepa Ómicron, 308 enfermos en estado grave y 30 pacientes conectados a respiradores. Son 20 los niños en estado grave contagiados con la cepa originada en Sudáfrica.

LLegó a Israel un envío de 1 millón de test caseros aunque persiste la discusión acerca de su utilidad y precisión.

Dueños de Pymes y trabajadores independientes le reclaman al estado algún tipo de subsidio ya que la gente consume menos al no circular tanto, mientras que desde el gobierno indican que ellos no son responsables de esa situación, ya que no existen hoy cierres de actividades.

Manifestaciones en el Neguev por parte de Beduinos, a propósito de la plantación que el KKL realiza anualmente cerca de la fecha de la festividad de Tu Bishvat, llamada también el año nuevo de los árboles, provocan enfrentamientos con la policía, detenidos y ataques a civiles con piedras.

Hay contactos avanzados entre los abogados de exprimer ministro Netanyahu y el procurador del estado, para intentar llegar a un acuerdo en relación a las causas en que se lo juzga.

Comenzaron de manera extraoficial los posicionamientos para determinar quién será el líder del Likud en caso de que Netanyahu de un paso al costado.

Escuche el informe completo.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai