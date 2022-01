“Hace dos semanas Luis D’Elía visitó la Quinta de Olivos, esa es una novedad política”.

El vicepresidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), Marcos Cohen, opinó sobre la presencia del gobierno argentino en el acto de Asunción del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, acto que contaba con la presencia Mohsen Rezai, uno de los acusados por la Justicia argentina de ser partícipe intelectual del atentado a la Amia.

La opinión de la Daia quedó expresada en el Comunicado que la entidad emitió el 11 de enero y en la carta que enviaron a la Cancillería en repudio a lo ocurrido en Nicaragua.

Desde la Daia, juzgaron esta situación de “inadmisible y preocupante” para la Argentina y para la comunidad judía. Lo único que recibieron hasta el momento como respuesta fue un tuit de Cancillería. La entidad judía se sintió realmente molesta esta actitud frente a tamaña afrenta. Pregunta Cohen con indignación: “A usted le parece que la respuesta de Cancillería puede ser un tuit?”

Ya han pasado 48 horas desde que se envió la carta y aún no hubo respuesta. Afirma el Vicepresidente de la DAIA, que es elemental en el protocolo de Cancillería contestar lo que se recibe. “No se puede tolerar tanta torpeza, a no ser que tengamos que darnos cuenta de que los pactos gozan de buena salud”, expresó.

El gobierno argentino conocía perfectamente la nómina de los asistentes al acto de asunción, por lo que no existen excusas para decir que no se sabía que Rezai iba a estar presente. Cohen, como ejemplo a esto, recordó que, en 2019, la República de Azerbaiyán había invitado al presidente de la DAIA a un encuentro intercultural, y que lo primero que se hizo fue solicitar la lista de oradores, y que, en esa nómina había un funcionario iraní, que al igual que Rezai era buscado por Interpol. “No solo se decidió no asistir a ese encuentro, sino que gracias a la gestión del entonces embajador, el funcionario iraní tampoco viajó. “Es una excusa no haberse dado cuenta, no es creíble”, opinó.

Esto sucede a cinco días del aniversario del asesinato de Nisman, a dos semanas del acto de la IRHA, la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, donde, además, el presidente Alberto Fernández comprometió la asistencia, y donde será el principal orador “no sé qué va a decir al respecto”, se formula Cohen.

“Estamos a dos meses de cumplir 30 años de un atentado que está impune, a 28 del otro atentado que también continúa impune, y lo único que se escucha en las últimas 48 horas es un terrible silencio”, declaró. Y se refirió con indignación al “silencio” del embajador Capitanich, quien no formuló ni siquiera un pedido de disculpas, “no para la DAIA, para las 85 familias de las víctimas de la Amia, a quienes les falta una persona en su mesa diaria”.

A Cohen le preocupa este vacío político: “No pasa absolutamente nada, la única novedad, es que hace dos semanas, Luis D’Elía visitó la Quinta de Olivos, esa es una novedad política”.

