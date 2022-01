En la Asunción de Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua, estuvo presente un funcionario iraní, Mohsen Rezai sobre quien pesa una orden de detención internacional. Y en dicha ceremonia, estuvo presente el embajador argentino en ese país, Daniel Capitanich, lo que es leído de algún modo ”avalando la presencia Rezai”.

Desde Radio Jai convocamos para una charla al Lic. Miguel Ángel Toma, extitular de la SIDE para ayudarnos, mediante su análisis a entender esta suerte de desorden político que atraviesa la Argentina.

“Es imposible encontrarle un adjetivo a la actitud del gobierno argentino”, declaró. Sin embargo, no me sorprende, hay una tendencia desde 2010 en adelante que la Argentina parecería acercarse a cualquier precio a Irán, sabiendo, como se sabe que Irán no solo es el responsable del atentado a la Amia, sino también del atentado a la Embajada de Israel en 1992. Hay una agresión permanente de Irán hacia la Nación Argentina que es realmente inaceptable, como lo fue el famoso Memorandum; o que haya esta connivencia, aceptando con la presencia de nuestro embajador, la de Mohsen Rezai en la asunción de Ortega.

Es demasiada la información y los elementos probatorios que confirman la presencia de Rezai cuando se decidió volar la Amia, él participó de la reunión del 16 de agosto de 1993 a las 4 y media de la tarde en la ciudad santa de Mashhad, Irán, presidida por Alí Jamenei, en ese momento, Líder Supremo Religioso. También el entonces Presidente de la República del país persa, su Ministro de Relaciones exteriores, el jefe de Inteligencia y Seguridad, y Rezai, en su condición de Jefe de los Guardianes de la Revolución. Estaba allí lo que se define como el Consejo Supremo de Seguridad Iraní, la máxima instancia de conducción política religiosa de la República Religiosa de Irán. Allí se dan los detalles de la preparación del atentado, que se aprueba, obviamente por Mohsen Rezai, quien casualmente era el responsable de preparar todos los cuadros de Hezbollah para las acciones terroristas en el exterior de Medio Oriente.

Y, para conocer “la catadura moral de Rezai”, basta recordar que su hijo Ahmad, huye de Irán, va a Estados Unidos, y allí declara que su padre era el encargado de la preparación de acciones terroristas en el exterior. Poco tiempo después el joven Ahmad Rezai aparece degollado en un hotel de Dubai.

Acerca del porqué de la postura argentina, Toma indicó que las motivaciones son varias:

En primer lugar, una decisión de naturaleza ideológico- política, que fue un intento de realineamiento geopolítico de la Argentina, es decir, un alejamiento de occidente y una aproximación a otros alineamientos como China, Rusia, Irán, “los que casualmente estaban presentes en el “show de los Ortega”. En segundo lugar, el interés por la provisión de petróleo, aunque estas son solo conjeturas, no se sabe claramente lo que quería la Argentina. Y destaca Toma que el que tenía claro lo que quería era Irán, no la Argentina. “Irán tenía muy presente lo que buscaba: la impunidad de los atentados”. Con ello, los que tenían circulares rojas, como Mohsen Rezai, pudieran circular libremente por el mundo.

Acerca de cómo pudo llegar Rezai hasta Nicaragua, sin que lo interceptara la Interpol, en ninguna de las escalas que tuvo en el camino, explica Toma que Interpol es un acuerdo a nivel internacional de todas las policías nacionales, y el ejercicio de los acuerdos en cada país lo ejerce su policía, pero, consecuentemente si la policía de ese país -obviamente si depende del poder político- hace caso omiso a la Circular, la persona entra y sale libremente.

Ante la pregunta de si se abrigan esperanzas para que en algún momento la Argentina abandone este alineamiento político, Toma fue contundente: “¡En 2023!, estamos trabajando para eso”.

Y señaló que es fundamental consolidar un frente opositor, sólido, consistente, con un programa muy claro, una definición ideológica muy clara, y un alineamiento geopolítico muy claro. “Somos Occidente y tenemos que volver a Occidente”, subrayó.

Debemos salir de esta locura de los alineamientos con “los peores de la clase”. Es irracional y absurdo este vínculo político. Lo que debe quedar claro, es que nuestro alineamiento es con Occidente, que vamos a defender sus valores, a desterrar todo alineamiento que implique violencia, terrorismo, y todo aquello que coloque a la Argentina fuera de contexto y le impida crecer y constituirse como una nación en serio.

Recordando la denuncia del periodista Pepe Eliachev, sobre una reunión que había celebrado en Alepo, Siria, el entonces canciller Héctor Timerman, y que el gobierno argentino en ese momento trató de falsa, tildó al periodista ya fallecido de mentiroso, y se lo denigró de las peores formas, recalca Toma que la realidad demostró que no solo la reunión existió, sino que fue una clara decisión política, tan clara que luego de cuatro años de negociaciones, surge el famoso Memorándum , que fue un absurdo total porque se aprobó en la Argentina y no en Irán. “El memorándum fracasó, porque falló el objetivo principal que era el del levantamiento de las circulares rojas”.

En pocos días, se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Nisman, y claramente no podemos dejar de vincularlo con el país persa. Sobre ello, el político declaró “Evidentemente Irán ha tenido una responsabilidad muy grande en la muerte de Nisman, lo dijo Netanyahu en la reunión del G-20 en Buenos Aires, cuando preguntó sobre a quién había beneficiado el asesinato del exfiscal”. Y explicó que esto es el ABC de cualquier tipo de investigación o análisis sobre un determinado hecho.

“Irán tiene una política sistemática, permanente, y que no le hace asco a ningún tipo de metodología, desde poner una bomba hasta asesinar un fiscal, y con esa gente, el actual gobierno de la Argentina quiere negociar”, concluyó.

