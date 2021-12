Sudáfrica levanta el toque de queda y dice que ómicron está disminuyendo rápidamente

El gobierno sudafricano puso fin a la medida de toque de queda en un comunicado publicado ayer jueves. El país ha entrado en el nivel de alerta 1 de una escala de 5, lo que le ha permitido aliviar las restricciones.

“Todos los indicadores muestra que el país ha superado el pico de la cuarta ola”, indica el comunicado gubernamental. “Aunque la variante ómicron es altamente transmisible, ha habido unas tasas menores de hospitalización que en olas anteriores”, concluye el escrito. Los datos con que cuentan las autoridades sanitarias sudafricanas muestran un descenso semanal del 29,7% de los contagios registrados en la semana pasada, que concluyó el 25 de diciembre.

En Sudáfrica es donde se detectó la variante Omicron en noviembre, y rápidamente se convirtió en la cepa dominante. Sudáfrica fue el país más afectado por el coronavirus en el continente, registrando más de 3,4 millones de casos y 91.000 muertes. Pero se han registrado menos de 13.000 infecciones en las últimas 24 horas.

La variante Omicron, altamente contagiosa, que contiene una serie de mutaciones, ha impulsado el resurgimiento de una pandemia mundial a finales de año. Pero la creciente evidencia, incluso en Sudáfrica, ha dado lugar a la esperanza de que sea menos grave que otras cepas.

La presidencia sudafricana dijo que “Todos los indicadores sugieren que el país puede haber pasado el pico de la cuarta ola”, motivo por el cual se anunció el fin del toque de queda nocturno.

Las infecciones cayeron casi un 30 por ciento la semana pasada en comparación con los siete días anteriores, según la presidencia, mientras que las admisiones hospitalarias también disminuyeron en ocho de las nueve provincias.

Durante el pico, solo se observó un aumento marginal en las muertes por COVID-19, agregó.

“Si bien la variante Omicron es altamente transmisible, ha habido tasas más bajas de hospitalización que en oleadas anteriores”, dice el comunicado. “Esto significa que el país tiene una capacidad sobrante para la admisión de pacientes incluso para los servicios de salud de rutina”.

The speed with which the Omicron driven fourth wave rose, peaked and then declined has been staggering. Peak in four weeks and precipitous decline in another two. This Omicron wave is over in the City of Tshwane. It was a flash flood more than a wave.

— Fareed Abdullah (@fareedabdullah0) December 30, 2021