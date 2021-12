Irán arresta a lesbiana por ‘apoyar la homosexualidad’

El sistema de la ley Sharia del estado impone la pena de muerte a las relaciones entre personas del mismo sexo.

La red 6G Iranian and Lesbian and Transgender Network informó el martes en su sitio web que una lesbiana iraní llamada Sarah fue arrestada en la provincia de Azerbaiyán Occidental mientras intentaba cruzar la frontera hacia Turquía.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de la República Islámica (IRGC) arrestó a Sarah en noviembre y, según la agencia de noticias pro iraní Tasnim, se detuvo a personas acusadas de “formar una pandilla para traficar niñas y apoyar la homosexualidad”. El sistema de la ley Sharia del estado teocrático iraní impone la pena de muerte a las relaciones entre personas del mismo sexo.

Según una declaración del IRGC, uno de los cargos contra la vaga “red de tráfico” era “comunicarse y apoyar a grupos homosexuales” que “operaban bajo los auspicios de los servicios de inteligencia transregionales”.

Las fuerzas de seguridad de la República Islámica acusan con frecuencia a disidentes, manifestantes contra el régimen y minorías con nebulosas denuncias de violación de la seguridad nacional.

La palabra persa para 6G es Shesh sonó y encarna los seis colores de la bandera LGBTQ +.

Según 6G, Sarah tiene 28 años y vivía y trabajaba en el Kurdistán iraquí. La policía del Kurdistán iraquí la arrestó después de que concediera una entrevista a BBC Persian sobre los yihadistas en Irak. Estuvo encarcelada durante 21 días en Irak.

6G dijo que Sarah intentó huir a Turquía para salvarse y acordó publicar un video en caso de que la encarcelaran. 6G publicó un video en su sitio web de Sarah.

Sarah dijo en el video que “Hoy llegué a Irán, el régimen se enteró de que estoy aquí a través de mis amigos. En cualquier momento puedo ser arrestada. Mi vida está en peligro. Intento salir de Irán, no lo hago”. No sé si puedo hacerlo o no “.

Peter Tatchell, el activista británico de derechos humanos y activista LGBTQ + dijo a The Jerusalem Post el domingo, que “el arresto de Sarah es evidencia de que no ha cesado la persecución del régimen islámico a las presuntas personas LGBT +. La mayoría de los hombres homosexuales son objeto de represión estatal, pero este arresto muestra que las mujeres acusadas de lesbianismo también están en riesgo. Parece que la Guardia Revolucionaria quiere hacer de Sarah un ejemplo para demostrar que son duros con la supuesta homosexualidad y para infundir miedo en los corazones de la comunidad LGBT + de Irán”.

Añadió que “la idea de una ‘red de tráfico’ que opere bajo los ‘auspicios de los servicios de inteligencia transregionales’ suena fantasiosa. Lo más probable es que sea un intento de alimentar la propaganda sin sentido y las teorías de conspiración de que los LGBT iraníes están siendo manipulados y ayudados por los servicios de seguridad de Israel y Occidente “.

La profesora Jessica Emami, experta en Irán e investigadora del Instituto para el Estudio del Antisemitismo y las Políticas Globales], dijo: “Desde sus inicios, la República Islámica de Irán ha tratado a las personas LGBT + con despotismo y barbarie. LGBT + iraníes desesperados por evitar el encarcelamiento e incluso la muerte buscan escapar de Irán. Sara estaba haciendo exactamente eso cuando fue atrapada por la milicia del CGRI. Ahora, el régimen está difundiendo rumores falsos en los medios y tomando como chivo expiatorio a Sara. Imploro a las organizaciones de derechos humanos que se pongan en contacto con las autoridades del régimen para exigir La liberación inmediata de Sara”.

Sheina Vojoudi, una disidente iraní que huyó de la República Islámica de Irán debido a la represión, dijo al Post el domingo que “noticias como esta ya no nos sorprenden. La República Islámica de Irán interfiere en los aspectos más privados de la vida de los iraníes. La República Islámica quiere convertirnos en esclavos, un ejército de esclavos dispuestos a morir por la ideología del régimen. El régimen quiere decidir por toda la nación, quiere decidir incluso por el deseo sexual de las personas, por la relación entre maridos y esposas y la cantidad de hijos, por nuestras creencias, por nuestra forma de pensar. El régimen decide qué naciones debemos odiar y qué naciones debemos amar y si tomamos nuestras propias decisiones en contra de la voluntad del régimen mullah, seremos tomados en cuenta como un peligro contra la seguridad nacional “.

Añadió que “toda la nación debe adaptarse a la peligrosa ideología y la ley inhumana de los ayatolás. El régimen nos llama pecadores si no hacemos exactamente lo que el régimen nos dicta y nos acusa de estar en contra de la ley Sharia, mientras que los funcionarios del régimen y sus hijos han estado cometiendo el crimen más brutal contra los iraníes. Estamos siendo rehenes, casi escuchas esta frase de cada iraní, por supuesto, excepto de los partidarios del régimen del 4%. No solo nosotros, los iraníes, estamos sufriendo bajo las reglas brutales de la República Islámica y la peligrosa ideología de capturar al mundo entero y prepararlo para el duodécimo imán, sino que también sufre toda la región, países como Irak, Siria, Líbano y Yemen “.

El régimen de Irán ha ejecutado entre 4.000 y 6.000 gays y lesbianas desde la revolución islámica de la nación en 1979, según un cable de Wikipedia británico de 2008.

