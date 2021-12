Ómicron: Los israelíes no podrán visitar Reino Unido y Dinamarca- Nuevas restricciones

El ministro de Salud dice que pronto se etiquetarán más naciones como ‘rojas’, ya que un alto funcionario advierte contra los vuelos al extranjero: ‘Quien esté planeando viajar … es probable que entre en cuarentena total’.

Un alto funcionario de salud anunció el domingo que los israelíes no podrán visitar el Reino Unido y Dinamarca, ya que el gobierno endurece las restricciones de viaje y los requisitos de cuarentena debido a los temores de la nueva variante Omicron del coronavirus.

La Dra. Sharon Alroy-Preis, jefa de servicios de salud pública del Ministerio de Salud, dijo que los países se agregarán a la lista de naciones “rojas” en las próximas 72 horas.

“Estos son tres países en los que está claro que la propagación de Omicron en la comunidad es muy significativa”, dijo durante una rueda de prensa realizada por el Ministerio de Salud.

Bélgica inicialmente también fue declarada “roja” el domingo por la tarde, pero el ministerio luego retiró esa designación, diciendo que la tasa de infección allí no justificaba actualmente una prohibición de viajar.

El Ministerio de Salud, Nitzan Horowitz, dijo que otros países se clasificarán como “rojos” en los próximos días, pero enfatizó que el gobierno actualmente no planea prohibir los viajes internacionales por completo.

También instó a los israelíes a abstenerse de viajes no esenciales al extranjero.

“Quien esté planeando viajar al extranjero en este momento debe saber que, a su regreso, es probable que entren en cuarentena total porque el país será declarado país rojo”, dijo Nachman Ash, director general del ministerio, durante el instrucciones.

El anuncio de los nuevos países “rojos” se produjo un día después de que los líderes del partido de la coalición acordaran actualizar diariamente la lista de países prohibidos, una medida que podría reducir los vuelos al exterior al dificultar la planificación de los viajes con anticipación.

Bajo las nuevas reglas de cuarentena aprobadas el domingo por un comité de la Knesset, los israelíes provenientes de países “rojos” deben aislarse en una instalación estatal durante al menos 10 días. Sin embargo, pueden ser devueltos a sus hogares para completar sus cuarentenas si dan negativo en la prueba de Omicron.

Horowitz promocionó la respuesta de Omicron del gobierno durante la rueda de prensa y dijo que Israel estaba “en un buen lugar” en relación con otros países. Atribuyó las medidas que ha impuesto el gobierno por haber evitado que el país fuera tan golpeado como otros.

“Hay un sentimiento entre el público de que todo está bien, pero debemos actuar ahora”, dijo.

“Sabemos con certeza que Omicron es mucho más contagioso, se propaga a una tasa muy alta y que quien sea vacunado con un refuerzo está mejor protegido contra enfermedades graves”, agregó Horowitz.

El ministro de Salud dijo que los no vacunados “se ponen en peligro ellos mismos y los que los rodean” e instó a los padres con niños de 5 a 11 años a vacunarlos.

Ash también hizo un llamamiento a los israelíes para que se vacunen, advirtiendo sobre el potencial de morbilidad severa de Omicron.

“La tasa de infección de Omicron y su capacidad de propagarse con la población provocará que muchas personas se infecten y si hay una gran población que no está vacunada, habrá muchas personas gravemente enfermas”, dijo.

Según Alroy-Preis, Omicron es más contagioso que las variantes pasadas y es más capaz de evadir las vacunas. Sin embargo, también señaló que ha causado menos muertes y morbilidad severa que los brotes anteriores de COVID-19.

Su evaluación reflejó la de la Organización Mundial de la Salud, que dijo el domingo que Omicron se propaga más rápido que la variante Delta y reduce la eficacia de la vacuna, pero parece causar síntomas menos graves.

De las 67 infecciones por Omicron confirmadas hasta ahora en Israel, solo ha habido un caso de alguien que se enfermó gravemente, un hombre no vacunado que fue hospitalizado, y no hubo muertes. El domingo temprano, el primer ministro Naftali Bennett advirtió sobre un posible bloqueo “si no tomamos medidas inmediatas y difíciles ahora”.

Pero el primer ministro dijo que “nuestro objetivo general es mantener la economía israelí lo más abierta posible, sin bloqueo, y hacerlo sin llegar a los límites de los hospitales”.

También lamentó la tasa de inmunización “horrible” de Israel, ya que el gobierno presionó para obtener un mayor número de vacunas, en particular de la inyección de refuerzo, para frenar la propagación de Omicron.

Haciendo eco de los comentarios hechos la semana pasada por Horowitz, Bennett dijo que Israel se estaba “preparando para la necesidad” de administrar cuartas inyecciones en el nuevo año, comenzando con los inmunodeprimidos.

Según las últimas cifras del Ministerio de Salud, el sábado se confirmaron 223 infecciones por coronavirus, y el 0,63 por ciento de las pruebas dieron positivo. El número de casos graves ha vuelto a subir recientemente por encima de los 100, días después de haber caído por debajo de esa marca por primera vez en cuatro meses.

La cifra de muertos se mantuvo en 8.210, sin víctimas mortales desde el pasado lunes.

Un total de 6.400.940 israelíes han recibido una primera vacuna contra el coronavirus, 5.789.014 de ellos también recibieron una segunda inyección y 4.120.329 de ellos recibieron una tercera.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai