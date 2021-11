Luego de tres días de búsqueda, fue encontrado el cuerpo del israelí extraviado en México

Triste final para la búsqueda del joven israelí en el sur de México, se encontró el cuerpo de Ianai Rimon, de 25 años, desaparecido desde el miércoles pasado tras caer a un río tormentoso, cerca de la frontera entre México y Guatemala.

Ianai fue el segundo de cuatro hijos de Nirit y Dori. La familia agradeció a sus amigos, quienes inmediatamente comenzaron a buscarlo, señalando que también agradecen a la comunidad judía en México y a las fuerzas de rescate, tanto israelíes como locales. “La familia Rimon está agradecida con los amigos de Ianai, amigos de por vida y almas gemelas que prometieron que no regresarían sin él”.

A las búsquedas, que se realizaron hasta ayer por lugareños y amigos de Ianai, se unieron equipos adicionales de rescate, junto con helicópteros, skimmers y perros patrulla. El grupo de amigos con el que viajaba el joven, cruzó el turbulento río el miércoles pasado alrededor de las 4:00 p.m., y Ianai, según los informes de sus amigos, se deslizó de la orilla. “Todavía no sabemos exactamente cómo se deslizó hacia la parte más transitada del río, una parte que concentra una gran cantidad de agua en él, y fue arrastrado. Sus amigos inmediatamente corrieron río abajo para encontrarlo y bajaron por un matorral, no sé exactamente cómo, pero no vieron nada”. declaró a la prensa el padre de uno de los amigos de la infancia de Ianai, que viajaba con él.

Sus amigos contactaron de inmediato a la compañía de seguros y el Ministerio de Relaciones Exteriores también entró en escena. “Ya en la primera hora, se enviaron skimmers con equipo de visión nocturna a buscarlo”, dijo el padre. “Cuando oscureció y se dieron cuenta de que ya no podían aportar nada, esperaron el amanecer”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que las fuerzas locales de búsqueda y rescate habían estado activadas durante horas en el lugar, con la ayuda de fuerzas y herramientas especiales. El cónsul israelí en México, Shmuel Eitan, junto con el departamento para israelíes en el exterior en el ala consular del ministerio, también fueron partícipes en los esfuerzos para localizar a Rimon.

Ianai se fue de viaje con cuatro de sus amigos hace tres meses. Sirvió en la unidad de combate Duvdevan, y continuó activo por algunos años más. Al final, decidió cumplir un sueño de la infancia con sus amigos y se fue de viaje con ellos a Centroamérica. Los amigos tenían planes de seguir de gira por muchos meses más, pero el viaje se truncó en la zona de Las Novas. Los amigos caminaron cerca del río, por una ruta regulada y no peligrosa, pero en un momento Ianai resbaló y tropezó con el agua embravecida y el río se lo llevó. Sus amigos lo notaron caer y desaparecer luego de ser arrastrado a unas decenas de metros de distancia, en una zona donde el agua cae en una cascada de unos cinco metros de largo.

Sivan Gobrin desde Israel

