Intentan dividir a la comunidad judía

Esta fue la conclusión de Ariel Cohen Sabban, ex presidente de DAIA, a un artículo aparecido en el diario Clarín. “Pacto con Irán: en medio de una interna, la dirigencia judía debate qué hacer con su querella a Cristina Kirchner” donde se plantea que por presuntas presiones del Gobierno la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) y sus instituciones afiliadas estarían analizando no apelar el fallo absolutorio a las los imputados por el memorándum de entendimiento con Irán.

Clarín dice: “En su momento, fue el ex presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban quién decidió que la entidad querellara a Cristina Kirchner, a su ex canciller Héctor Timerman y a otras diez figuras de la política. Esta querella es la que se había originado en la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto cuatro días después de presentar su denuncia por encubrimiento en el Pacto con Irán, en enero de 2015.

En relación a esto Cohen Sabban afirma en esta entrevista con Radio Jai “Me sentí sorprendido frente a lo que leí en el periódico porque es muy extraño que siempre diferentes operaciones vengan de los mismos medios, me refiero a operaciones mediáticas, porque todos sabemos que una institución política y tan importante como la DAIA, las decisiones no se toman unilateralmente. Me parece que eso cae de maduro. Uno llega a pensar si hay una animosidad o hay alguien detrás tratando de marcar una situación que nunca existió; porque si bien nosotros nos presentamos y llevamos a cabo la querella, nosotros seguimos una política de estado de la conducción anterior y lo más interesante es que el actual presidente Jorge Knoblovits era el encargado del departamento jurídico de la DAIA y nosotros cuando asumimos ya estaba preparado un escrito para presentar en la justicia. Entonces me resulta sumamente extraño que estas cosas se den en este momento y traten de dividir a la comunidad judía”.

Cohen Sabban fue crítico del actual presidente de la entidad cuando intenta despegarse de lo actuado “ahora dice nosotros queremos escuchar, como si antes lo hicieron solos. En los códigos comunitarios no estaba acostumbrado a esto”.

“Es un tema que se trató decenas de veces en la DAIA, basta con mirar las actas de la institución y nunca ninguna institución cuestionó la denuncia”.

