Esvástica pintada en una iglesia evangélica de Entre Ríos

En Radio Jai, entrevistamos al presidente de DAIA Entre Ríos Pablo Soskin y al pastor Waldemar Von Hof de la Congregación de San Antonio que abarca a diez comunidades, a propósito de la pintada de una cruz esvástica que apareció en la pared de una de las iglesias. “Al descubrir el mensaje inmediatamente dispuse que se tape con pintura, pero no para borrar el hecho, si no para que este símbolo, tan agresivo, no siga siendo un llamado y una provocación a la violencia” dijo el pastor.

Por su parte Soskin dijo que la DAIA se solidarizó expresando su condena y repudio, solicitándole a las autoridades que realicen todas las acciones necesarias para conducir al esclarecimiento del hecho.

Escuche la nota completa.

