El Lic. Gabriel Slavinsky, reconocido por la revista Washington Compol entre los 100 profesionales de la política más influyentes del 2021.

Aprovechamos la ocasión para dialogar con Slavisnsky desde Radio Jai sobre “el olivos Gate”, la fotografía del presidente Alberto Fernández incumpliendo las propias normas por el dictadas respecto a la cuarentena.

¿Cómo afecta la credibilidad y que contundencia tiene esta foto y qué significa para el futuro de los dos años que le quedan al presidente?

“me gustaría ponerlo en su justa medida, por lo pronto es una foto que muestra los privilegios de algunos por sobre los ciudadanos comunes y esto realmente aleja a la ciudadanía y genera una desconfianza mayor entre lo dicho y lo hecho, típico en gobiernos a nivel nacional de todos los colores y por eso no me quiero centrar sólo en esta foto. Ahora también es verdad es que hay gotas que rebalsan vasos y eso es complejo porque una foto dice más que mil palabras, como dice el lema” lo que me llama la atención es el muy mal manejo que lo venimos hablando hace bastante tiempo en estrategia de comunicación de gobierno de crisis siempre unos pasos atrás creo que desde el 19 de marzo cuando el presidente contaba con una gran aprobación en el manejo de la pandemia ha perdido el rumbo. Desde hace unos meses termina siendo un paso para adelante dos pasos atrás en cada uno de los momentos de lo que se requería ese consenso político, respaldo médico, y conducción personal termina siendo algo que muy desdibujado.

En una situación de crisis no se puede tener las fotos, negarla, luego minimizarla, luego culpar a su compañera, luego enojarse. No es posible de transitar todos estos estados y no preguntarte sobre esto; sobre esta reacción tan diversa, incluso la última ayer a los gritos. “Se puede elegir una estrategia, pero no todas juntas”.

Hasta Víctor Hugo Morales (periodista oficialista) en su editorial le señala al presidente, usted le dio la posibilidad de que le digan todo esto que le están diciendo merecidamente, creo que lo gráfico bien.

Sobre la aparición del ex presidente Mauricio Macri señaló:

“De momento no tiene un cargo muy importante. Es un contrapeso, figura central, está jugando otro juego, trata de mostrarse como un articulador de su espacio”.

En realidad, lo que se explicita en el fondo es la puja entre Cristina y Macri.

Gabriel Slavinsky

Psicólogo, consultor y analista político.

Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y Magister en Marketing Político de la Universidad del Salvador. Candidato a Doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral. Especialista en campañas electorales, comunicación gubernamental y vasta experiencia en estrategias digitales. Entrenador de dirigentes en oratoria, debate y discurso político Profesor de posgrado en diversas universidades. Ganador en 2020 del Napolitan Victory Award a la mejor campaña municipal, en Washington. También nominado en 2020 por innovación política y en 2019 a la excelencia en la enseñanza. Habitualmente convocado por los variados medios de comunicación para dialogar sobre discursos y estrategias de posicionamiento de dirigentes políticos. Columnista en medios gráficos. Conferencista internacional. En el que se destacan seminarios y talleres en España, México, EEUU, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. Ha escrito dos libros: “Comunicación política y campañas electorales” en 2005 y “Propaganda gubernamental” en 2011. Fue convocado por ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales) para definir el término “Propaganda” y “Persuasión” en el Diccionario enciclopédico de comunicación política

