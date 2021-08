Cinthia Hamlin Filóloga. Investigadora del CONICET

El primer diccionario de español no fue el de Nebrija.

“En la Universidad de Princeton sabían que el diccionario de Nebrija que tenían, del año 1492 aproximadamente, tenía al principio y al final, hojas que no correspondían a ese libro. Lo que no sabían eran cómo identificar el origen y el autor. Pude sacar fotos, y analizando el tipo de letra impresa, y la dedicatoria a la Reina, pude establecer que era parte de un texto anterior, de Palencia.

Tuve la suerte de que, además, era un diccionario”.

“Era frecuente que se usaran hojas de otros libros para reparar los considerados más vendibles”.

