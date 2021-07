Manifestación contra el antisemitismo en Washington

Tras el reciente aumento del antisemitismo en los EE. UU., Una coalición de organizaciones celebró un mitin en el National Mall junto a la entrada oeste del edificio del Capitolio de EE. UU. Hoy domingo.

La convocatoria se realizó bajo el lema: ” Sin Miedo Una manifestación en solidaridad con el pueblo judío “, contó con el apoyo de decenas de organizaciones judías, incluidas las Federaciones Judías de América del Norte, B’nai B’rith International, el Comité Judío Estadounidense, la Anti Difamación liga, Agencia Judía y otros.

Entre los oradores se destacaron Elisha Wiesel, hijo del sobreviviente del Holocausto Elie Wiesel; el ex senador estadounidense y presidente de la Coalición Judía Republicana (RJC), Norm Coleman; el ex congresista y presidente del Consejo Democrático Judío de América (JDCA), Ron Klein; La representante de la Cámara de Representantes de Arizona, Alma Hernández; La actriz y activista israelí Noa Tishby; el ex supremacista blanco Derek Black; y el activista estudiantil sionista Blake Flayton.

Ron Halber, director ejecutivo del Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía del Gran Washington, dijo en el evento que la comunidad del Gran Washington se mantiene fuerte y unida.

“Nos fortalece la presencia de nuestros hermanos y hermanas judíos de todo Estados Unidos. Y nos fortalece el apoyo de nuestros aliados y amigos interreligiosos ”, dijo. “Valoramos esta unidad, porque incluso la capital de nuestra nación no ha sido inmune a la creciente ola de antisemitismo.

“Ninguno de nosotros debería tener que estar en una manifestación contra el antisemitismo en 2021, pero sí tenemos que estar aquí es porque debemos responder nuevamente a la retórica vil, los ataques físicos y los símbolos de odio contra nuestra gente”.

Continuó diciendo que “el pueblo judío no se dividirá” y que “lucharemos contra el antisemitismo proveniente desde la derecha y lucharemos contra el antisemitismo proveniente desde la izquierda; haremos responsables tanto a nuestros partidos políticos como a todos nuestros representantes electos de proteger a los judíos estadounidenses del odio y la opresión”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai