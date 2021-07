El Keren Kayemet Argentina, ha plantado 99 árboles en honor a Jaime Jacubovich

Entrevista a Jaime Jacubovich

Una tarde del mes de marzo, fuimos a su casa en el barrio de Palermo.

Allí nos recibió, Jaime Jacubovich, Impecablemente vestido y con una envidiable vitalidad.

El, con sus jóvenes 96 años, es sin lugar a dudas, un actor relevante dentro de la actividad comunitaria de la república Argentina.

Al ingresar a su casa, uno se encuentra con una abrumadora cantidad de distinciones, diplomas, reconocimientos y obsequios que desbordan las paredes y los muebles del luminoso living.

Jaime ha sido, y sigue siendo un activo participante de la comunidad judía. Entre su accionar comunitario se destacan su participación en la entidad que se encargaba de los Bonos del Estado de Israel en nuestro pais, de haber participado instituciones como Amia y Daia. El haber escrito cinco libros sobre diferentes temáticas personales y comunitarias. Entre ellos se destaca “serán la vida”, que es una recopilación de las acciones llevadas adelante en 17 embajadas de países involucrados en la segunda guerra mundial y en el cual esas naciones de manera simbólicamente solicitan disculpas por lo realizado por sus gobiernos durante el nazismo.

Las acciones de Jaime, persiguen asegurar la permanencia del pueblo judío y sus tradiciones. Una muestra de esto, es la premiación que desde hace muchos años, cerca de 20, realiza a los mejores 4 alumnos de instituciones educativas, cuyos logros y compromiso con el aprendizaje de la lengua hebrea hayan sido sobresalientes.

Durante la charla compartida, hemos podido entender que en su basto recorrido, ha cosechado innumerables cantidad de amigos, entre los que se encuentran embajadores, diplomáticos y dirigentes comunitarios en la argentina y en Israel.

Tuvimos la oportunidad de preguntarle por sus sentimientos, vivencias, valores y sus creencias. Con precisos detalles nos ha contado imágenes de su infancia, describiendo en su relato los valores que lo llevaron a tener una actitud de brindarse a los demás.

También nos ha manifestado su preocupación centrada en que “la acción” es necesaria para preservar y darle continuidad a nuestra comunidad en años venideros. Destacando la visión y el reconocimiento de que todo judío es un hermano, junto con la importancia de la existencia del estado de Israel.

Jaime sigue siendo un “niño inquieto”. Tiene planes y proyectos que llevar adelante

De la charla mantenida, el periodista Brian Etlis, extracta las preguntas mas significativas que ilustran el profundo sentimiento que don Jaime Jacubovich tiene por la comunidad y por el Estado de Israel.

KKL: Qué significa para usted Israel?

JJ: Disfruté mucho los festejos de los 3000 años de Jerusalem, e hice una nota sobre la historia de Jerusalem y se publicó una síntesis en el diario La Nación. Israel para mi es todo. No hay nadie en el mundo que tenga más parientes en Israel que yo porque cada uno de los israelíes es mi hermano.

Pude viajar 26 veces a Israel, 18 de ellos como presidente de los bonos argentinos de Israel, cargo que ocupe totalmente ad honorem.

KKL: Qué lo inspiró a escribir un libro sobre el holocausto?

JJ: Escribí mi libro más importante llamado “Ser en la Vida”, después de que se hicieran actos en 17 embajadas de países europeos en argentina con el apoyo de la Daia y la ayuda económica de algunas personas. En esos actos, hablaba el embajador del país, el presidente de la Daia, y un sobreviviente de la Shoa del país que organizaba, al finalizar se prendía una vela en homenaje a las víctimas. Cuando se terminaron las charlas se me ocurrió el libro. Espero que sea un tema de lectura obligatoria en los colegios.

KKL: Dónde estaba cuando la ONU votó a favor de la creación de un estado judío?

JJ: Yo estaba en Buenos Aires escuchando la radio mientras se votaba la partición del territorio bajo mandato británico. Ese fue un día histórico del que no me olvido más.

KKL: Cómo fue su relación con el Keren Kayemet?

JJ: Con el Keren Kayemet tengo una anécdota muy particular: en una plantación de un árbol, me lo crucé al ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, que por entonces era el alcalde de Jerusalem, el estaba dentro de un auto, baja la ventanilla y le digo en ingles “ Señor alcalde, por que esta lloviendo?, y se empezó a reír a carcajadas. Dos años después, me lo crucé en un acto hecho por la OSA, y cuando le pregunté si me recordaba, me repitió lo que le dije.

