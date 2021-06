 El embajador de Marruecos ante la ONU le dice a Rivlin: “Hay una oportunidad para avanzar, promover el diálogo y mantener la seguridad”.

Como parte de su visita de despedida a Estados Unidos, anoche (martes) se realizó un evento en honor al presidente saliente Reuven (Ruby) Rivlin en la sede de la ONU con la participación de 21 embajadores. El embajador de Marruecos ante las Naciones Unidas, Omar Ilal, sorprendió al presidente Rivlin y se refirió a los acuerdos de normalización que Israel ha firmado con los países árabes, incluido Marruecos. “Veo el cambio de Oriente Medio y soy muy optimista. Lo que sucedió hace varios meses es nada menos que histórico. “Nadie esperaba que el Estado de Israel llegara a tales acuerdos”, dijo.

“Hay una oportunidad para avanzar, promover el diálogo y mantener la seguridad. No tenemos otra alternativa que la paz. El bienestar de todas y cada una de las naciones está vinculado al bienestar de su vecino. Nosotros, en la familia de naciones, tenemos un compromiso con esta unidad y estos valores compartidos y la construcción de un futuro mejor para la región “.

Anteriormente, Rivlin se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y criticó la conducta de la organización en el contexto de la cuestión israelo-palestina. “La paz entre Israel y los palestinos nunca se logrará a través de decisiones antiisraelíes o comisiones de investigación”, dijo el presidente saliente a Guterres. Continuó: “Debe cesar el prejuicio contra Israel en las instituciones de la ONU. Nuestra región en el Medio Oriente necesita generar confianza entre los pueblos ”. Leah Goldin, la madre del teniente Hadar Goldin, cuyo cuerpo está siendo retenido por Hamas, también asistió a la reunión.

Goldin habló con el secretario general Guterres sobre la necesidad de trabajar por el regreso de su hijo, también a través de fuertes mensajes de instituciones internacionales a Hamas: “Todo arreglo debe incluir el retorno de nuestros soldados y ciudadanos capturados”.

Rivlin se dirigió a 21 embajadores extranjeros ante la ONU, incluidos embajadores en Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Australia, Bahréin y Marruecos. Envió un mensaje conciliador a Abu Mazen: “Tenemos un conflicto de 120 años, pero debemos olvidar el pasado. No estamos condenados a vivir juntos, estamos destinados a vivir juntos. Olvidemos el pasado. Presidente Abbas, estoy seguro de que podemos llegar a un entendimiento de cómo podemos vivir juntos. Construyamos la confianza y discutamos el futuro y existe la posibilidad de alcanzar un futuro mejor”.

En declaraciones a los embajadores, el presidente se refirió a su reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el martes en la Casa Blanca: Tenemos una oportunidad histórica para elegir el camino correcto. Nos enfrentamos a la elección entre la guerra o la paz, permanecer separados o trabajar juntos. Nuestra elección está entre la normalidad y la hostilidad constante “. El presidente aclaró que” hemos elegido la normalización. Hemos elegido la prosperidad y la cooperación. Elegimos la vida y la sociedad “. Afirma:” También sentimos este cambio en Israel. El nuevo gobierno incluye un partido musulmán “.

También se refirió a las conversaciones nucleares con Irán en Viena y dijo: “La comunidad internacional debe obligar a Irán a cooperar con la Agencia Internacional de Energía Atómica para proteger el Medio Oriente. Permitir que los iraníes lleven a cabo el programa nuclear es irresponsable”. “La elección de Ibrahim Raisi, responsable de la muerte de miles de iraníes, a la presidencia, demuestra una vez más que el régimen iraní no tiene la intención de poner fin a su apoyo al terrorismo y la agresión contra sus vecinos”. Hizo hincapié en que “Israel no es el único país amenazado por Irán. El régimen iraní no está interesado en la normalidad. Al elegir entre la paz y la guerra, Teherán tomó su decisión y eligió la muerte, el terrorismo y la guerra antes que la paz”.

El presidente también presentó a Leah Goldin a los embajadores y se dirigió a ellos: “Les pedimos hoy que se unan a nosotros en los esfuerzos diplomáticos para llevar a Hadar ya todos sus cautivos a casa. Ayúdenos a terminar con esta pesadilla en curso”.

El embajador de Israel en la ONU, Gilad Ardan, quien inició la reunión, también dijo que “en Israel, la ONU es una especie de acertijo. Por un lado, está formada por muchos países con los que tenemos relaciones muy estrechas. Por otro lado, no se puede ignorar la actitud discriminatoria ”. Esto se refleja en la cantidad de decisiones y declaraciones contra Israel que surgen de aquí, en comparación con otros países que realmente ponen en peligro la paz y la seguridad mundiales, como Irán “.

Arden continuó: “En 1947, los 57 miembros de la ONU votaron a favor de establecer un estado judío en la Tierra de Israel. Hoy, con 193 empresas, no estoy seguro de que esa decisión hubiera sido aprobada. Debería molestarnos a todos “. Dijo:” Esta discriminación contra Israel crea una situación peligrosa. “Los enemigos de Israel utilizan declaraciones infundadas emitidas por la ONU para desacreditar y deslegitimar a Israel e incitar al antisemitismo “.

Sivan Gobrin desde Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai