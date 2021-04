“El Mossad habría confirmado un ataque a la planta nuclear iraní”

Irán – La central nuclear subterránea de Natanz sufrió un incidente éste domingo cuando puso en funcionamiento las nuevas centrifugadoras de enriquecimiento de Uranio. Las imágenes muestran un área quemada y quedó sin luz unas horas después de la activación. La negociación del acuerdo atómico con Irán pone en tensión la región en medio de esfuerzos de Estados Unidos, principal aliado de Israel en materia de seguridad, de retornar al acuerdo nuclear que las potencias firmaron con Irán en 2015 para limitar sus actividades de enriquecimiento de uranio a cambio de un levantamiento de sanciones.

Recordemos que la administración Trup decidió salir del acuerdo y endurecer las medidas contra el régimen Persa por el incumplimiento del gobierno de Teherán de lo establecido en el mismo.

El incidente fue confirmado hoy por la agencia de noticias IRNA (Agencia de Noticias de la República Islámica) en palabras del portavoz de la OEA (Organización de Energía Atómica de Irán) Behrouz Kamalvandi.

“Aún no conocemos la razón de este corte de electricidad y debemos investigarlo más”, dijo. “Afortunadamente, no hubo víctimas ni daños y no hay ningún problema de contaminación”, agregó, citado por la cadena CNN.

Consultado por el canal sobre si se trataba de un “defecto técnico o de un sabotaje”, Kamalvandi dijo que prefería no comentar.

El canal 13 israelí afirmó hoy que el Mossad llevó a cabo el ataque a la Instalación Nuclear Natanz (situada en Natanz, ciudad capital del condado de Natanz, provincia de Isfahan) de Irán que causó el apagón hoy en la superficie y en las cámaras subterráneas.

Mientras el Gobierno iraní investigaba el apagón, medios israelíes, con estrechos contactos con el Ejército y la inteligencia del país, afirmaron que Natanz, fue blanco de un ciberataque, aunque ninguno de los informes citó fuentes.

Malek Shariati Niasar, un legislador que es el vocero de la Comisión de Energía del Parlamento, escribió en Twitter:

“Este incidente en el aniversario del Día Nacional de la Tecnología Nuclear y durante los esfuerzos de Irán para obligar a Occidente a levantar las sanciones es altamente sospechoso de sabotaje e infiltración. Hoy, luego de ser informados en el parlamento, estamos siguiendo las dimensiones y detalles del tema, y ​​luego de resumir, se dará a conocer la opinión”.

این اتفاق در سالگرد روز ملی فناوری هسته ای و در خلال تلاش ایران برای وادار کردن غربی ها به #لغوتحریمها بسیار مشکوک به خرابکاری و نفوذ است

همین امروز پس از اطلاع در مجلس در حال پیگیری ابعاد و جزییات موضوع هستیم و پس از جمع بندی اعلام نظر خواهد شد#نطنز https://t.co/58VUDkmOMM — مالک شریعتی نیاسر (@malekshariati) April 11, 2021

Israel e Irán son enemigos acérrimos y es sabido públicamente que Israel no va a permitir el enriquecimiento de Uranio. Este último sábado, las autoridades iraníes activaron nuevas cascadas de centrifugadoras que permitirían enriquecer más rápidamente uranio, acto que está prohibido en el acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán alcanzado en 2015.

