Netanyahu alega ‘caza de brujas’ después del primer día de testimonio en su juicio por corrupción

El primer ministro Benjamin Netanyahu, respondiendo al primer día de testimonio en su juicio por corrupción, critica a la fiscalía, acusándola de “hipocresía” y realizando una “caza de brujas” en su contra.

Específicamente se burla de la acusación de la fiscal, en sus argumentos iniciales, de que el primer ministro abusó de sus poderes.

“Qué hipocresía. Toda la conducta en mi contra es un uso indebido de mano dura de los poderes de … la acusación ”, dice Netanyahu en una conferencia de prensa.

“La fiscalía abrió las investigaciones contra el primer ministro contra la ley”, dice Netanyahu, refiriéndose al aparente fracaso del fiscal general en aprobar la investigación por escrito.

“Es una caza de brujas. No investigaron un crimen, no buscaron un crimen, buscaron a un hombre, me cazaron a mí ”.

“Así es como intentan derrocar a un poderoso primer ministro de la derecha. Así es un intento de golpe ”, dice el primer ministro.

Dice que espera que el juicio se lleve a cabo de manera diferente a la investigación.