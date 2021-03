La tasa de pruebas COVID positivas alcanza el mínimo de 3 meses

La tasa de positividad de la prueba COVID-19 de Israel alcanzó su punto más bajo en casi tres meses el jueves, lo que subraya la efectividad de la campaña de vacunación rápida del país.

Solo el 2.9 por ciento de los resultados de las pruebas de coronavirus que regresaron el miércoles fueron positivos, la cifra más baja desde el 13 de diciembre, según datos del Ministerio de Salud.

Las cifras mostraron que el miércoles se confirmaron 2.802 casos, lo que eleva el total del país a 812.823. De los 36.712 casos activos, 645 estaban en estado grave, incluidos 259 en ventiladores y 211 clasificados como críticos. El número de muertos ascendió a 5.955.

Se han vacunado al menos 5.072.725 israelíes, de los cuales casi 4 millones (3.999.353) han recibido ambas dosis de la inoculación de Pfizer.

Según el profesor Eran Segal del Instituto Weizmann, el 86% de los israelíes mayores de 16 años ya se han vacunado contra la enfermedad o se han recuperado de ella.

Eso ha provocado que las infecciones disminuyan constantemente en las últimas semanas, a pesar de la proliferación de nuevas cepas de coronavirus mutadas más infecciosas y a pesar de la reapertura gradual de la economía.

El número de reproducción básico del coronavirus, o R0, cayó el jueves a 0,85.

La figura representa el número medio de personas que infecta cada portador del virus. Cuando es superior a 1, el brote empeora y cuando es inferior a 1 disminuye. La cifra dada en cualquier día muestra la situación 10 días antes.

Un gráfico compartido el jueves por Segal en Twitter mostró que el R0 ha caído drásticamente, a pesar de las restricciones suavizadas. La tasa había subido significativamente después de que se alivió el segundo bloqueo de Israel el año pasado.

Israel: This week the economy opened nearly fully

A month after exit from 3rd lockdown, cases are dropping at a ~30% weekly rate

At this stage after exit from 2nd lockdown, without B117 and with less of the economy open, cases increased

Infected / vaccinated above age 16: 86%! pic.twitter.com/Oufzp8wtZR

— Eran Segal (@segal_eran) March 11, 2021