Jai Costa Rica: La Corte Penal Internacional en el conflicto palestino – israelí

Al menos una vez al mes tendremos la participación de los miembros del Think Tank del Centro de estudios interdisciplinarios sobre Israel y Medio Oriente (CCEIIMO) quienes desde hace unos meses trabajan en la enseñanza sobre la región desde un enfoque distinto al que en la academia se ha hecho común, con la intención de gestar un espacio crítico, pero con menor cantidad de activismo del que ocurre con mucha incidencia en algunos espacios universitarios y políticos en estos momentos.

El señor Bernie Arauz es doctor en Derecho Internacional, además de ser académico y catedrático de la Universidad de Bradford en Inglaterra, mientras que el señor Dennis Petri es Doctor en ciencias políticas, experto en materia de incidencia política, además de ser académico de varias universidades, incluyendo la universidad de la Haya en el Reino de los Países Bajos, la ULACIT de Costa Rica e invitado en la Universidad de Bar Ilan a dar charlas y conferencias, complementa este trabajo del Think Tank costarricense el Licenciado Bryan Acuña (presentador del programa Jai en Costa Rica) quien es consultor internacional, analista y profesor universitario en la Universidad Internacional de las Américas, así como columnista para varios medios a nivel internacional.

Para este primer encuentro se habló sobre la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar supuestos crímenes del gobierno de Israel en los territorios de la Margen Occidental y Gaza; donde también amplían la posibilidad de investigar las acciones de los grupos palestinos en el año 2014 en el último conflicto armado.

El señalamiento principal es sobre la naturaleza la naturaleza de la corte y como se ha ido politizando con el paso del tiempo, llegando incluso a no cubrir otros casos importantes que están ocurriendo en el mundo como el tema sirio, Yemen, Libia, entre otros.

Finalmente se habló sobre la propuesta de varios académicos de un Estado palestino desmilitarizado, utilizando el ejemplo de Costa Rica tal y como lo plantearon en algún momento Gal Hacohen y Edward Eddy Kaufkman en un artículo publicado por YNET en 2017.

Para el siguiente encuentro se espera continuar hablando de este proyecto usando otros ejemplos de desmilitarización que podrían servir como base o que por el contrario ser solamente una propuesta sin mucho éxito dadas las circunstancias del contexto político vivió en la zona.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.