El público israelí solidario con Saeid Mollaei. Gran Slam Tel Aviv

“El deporte y la política son dos cosas distintas. Estoy muy feliz, ahora soy como los demás deportistas. Soy deportista y no político”

El suceso que lo marcó fue el Campeonato Mundial en Tokio. Había una posibilidad de un enfrentamiento con el judoca israelí Sagi Muki. Por la experiencia de años anteriores, el iraní temía que su país le obligase a no presentarse en caso de un enfrentamiento directo. En este caso, el aviso fue enviado con antelación al entorno del deportista. Pero Mollaei, determinado a ganar el campeonato, hizo caso omiso a las advertencias y llegó a la semifinal.

Representantes de Irán-y no solo de la Federación- elevaron el tono y le insinuaron que él y su familia en Irán deberían atenerse a las consecuencias. Incluso le informaron en claro aviso que efectivos de seguridad iraníes estaban en ese momento en la casa de sus padres en Teherán. Finalmente y bajo una enorme presión, se presentó en el duelo ante el belga Matthias Casse para perder a propósito. “Decidí no competir”, admitió resignado y enfadado. Muki, ahora amigo suyo, se hizo con el oro.

Mollaei, campeón del mundo en 2018, no regresó a Irán. Huyó a Alemania donde pidió asilo político. Según cuentan quienes le conocen, el disidente iraní vive bajo fuertes medidas de seguridad en Alemania.

Hoy compite bajo la bandera de Mongolia sin miedo a tener que retirarse si tiene enfrente a un contrincante israelí. El deportista persa se hizo muy amigo del presidente de la Federación de Judo israelí, Moshe Ponte. Este ex judoca y ex entrenador fue el que le recibió esta semana en el aeropuerto de Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. “Yo represento ahora a Mongolia. Como dije en el pasado, no tengo relación con la política solo con el deporte. Espero ahora que pueda competir de forma libre y sin preocupación”, declara el iraní que esta semana hizo también historia al entrenarse con el equipo israelí.

A veces uno gana a su propia historia, con el espíritu deportivo que lo llevó a luchar por su deporte.

Los resultados de todas las categorías se pueden ver en la página oficial de Gran Slam De Tel Aviv 2021.