Rige la prohibición de entrada y salida de Israel con motivo del Covid

El gobierno israelí extendió por 14 días la reglamentación que prohíbe la entrada y salida del país, con motivo de las medidas epidemiológicas del Covid.

Las restricciones regirán desde el 7.2.21hasta el sábado 20.2.21

La participación en procesos judiciales está contemplada como una de las salvedades de ingreso y egreso del país.

Las principales limitaciones y excepciones son los siguientes:

En la Salida de Israel:

Se fija una prohibición total, salvo estas excepciones:

Para quienes no fueran ciudadanos israelíes y no residan en forma permanente.

Para quienes dejen Israel para residir en forma permanente en el exterior.

Para quienes hayan obtenido una aprobación de egreso del país por el Comité de Excepciones.

El Comité de Excepciones evaluara las salvedades para permitir la salida de Israel en base a los siguientes criterios:

Para recibir un tratamiento médico.

Para poder asistir al funeral de un familiar en primer grado.

Con el fin de asistir a un familiar de primer grado.

Para poder participar en un proceso judicial en el que sea parte, tenga legitimación procesal o esté obligado a intervenir en él. Ello, en la medida que su participación remota no sea posible por las circunstancias del caso.

Por razones relacionadas con las relaciones exteriores de Israel.

En el caso de deportistas profesionales, con el propósito de participar en una competencia

Por motivos humanitarios o especiales.

En relacion a la Entrada a Israel:

Se fija una prohibición total, salvo que el Comité de Excepciones apruebe el ingreso.

El Comité de Excepciones evaluara las salvedades para permitir el ingreso a Israel en base a los siguientes criterios:

Para recibir un tratamiento médico esencial

Para asistir al funeral de un pariente en primer grado

Para brindar asistencia a un familiar de primer grado.

Para poder participar en un proceso judicial en el que sea parte, tenga legitimación procesal o esté obligado a intervenir en él. Ello, en la medida que su participación remota no sea posible por las circunstancias del caso.

El caso de las mujeres embarazadas cursando su tercer trimestre de embarazo.

Por motivos humanitarios o especiales.

Por razones relacionadas con las relaciones exteriores de Israel.

En los supuestos que haya abandonado Israel en forma legal, en circunstancias que existían restricciones al egresar, pero su residencia permanente es en Israel.

En los casos de los no ciudadanos israelíes o residentes permanentes, podrán ingresar a Israel, con la autorización del Comité de Excepciones, en alguno de los siguientes supuestos:

Por necesidades humanitarias o especiales.

Por motivos relacionados con las relaciones exteriores de Israel.

Los deportistas profesionales, con el propósito de participar en una competencia.

Quienes ingresen en condición de nuevos inmigrantes o con derechos de inmigración (Alia) y su inmigración no puede posponerse.

Las personas que no sean ciudadanos israelíes o residentes permanentes, cónyuges de un ciudadano israelí o residente permanente, o progenitores de un menor ciudadano israelí o residente permanente, con la aprobación del Comité de Excepciones.

Las solicitudes de excepciones se interponen ante el Comité de Excepciones mediante un formulario digital, que está disponible en los portales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Salud, de la Oficina del Primer Ministro, y de la Autoridad de Población e Inmigración. Con dicha solicitud se debe adjuntar toda la documentación correspondiente.

Recibida la solicitud por el Comité de Excepciones, éste podrá requerir documentación, certificados o explicaciones adicionales para poder expedirse.

Quien haya recibido un permiso de salida o entrada, y deba volver a ingresar o egresar, no necesitaran solicitar nuevo permiso.

Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.