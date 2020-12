La soledad como refugio del resto del mundo

Más allá de la pandemia, hay personas que se aíslan porque se sienten excluidos o se sienten inferiores, menos que los demás.

Si bien, estamos aislados por esta pandemia, las personas con estas características ni siquiera se sienten capaces de hablar y sostener un dialogo a través del celular.

Tratan de pasar desapercibidos.

En estas fiestas en especial y en este momento , en particular, donde se impone la distancia social, estos rasgos inhibitorios, aumentan, porque a estas personas, les parece que se las excluye.

Se dicen así mismos: todos parecen mejores que yo, otros tienen amigos y yo no.

Si recordamos otros tiempos, donde las reuniones eran frecuentes, son aquellos que huyen de una reunión o sienten pánico al entrar y saludar.

Cuando los que sufren esta especie de terror social, tienen que hablar con un otro o en grupo, se inhiben, no conversan espontáneamente, miden sus palabras con tanta intensidad, que terminan agotados.

Presentan lo que llamamos Ansiedad de desempeño.

Es bueno identificar, lo que sucede para cambiarlo, relajarse y hasta sentir placer en los intercambios sociales.

*Silvia Vajnenko es Lic. en Psicología, especialista en Terapia de pareja y sexología, Terapia Cognitiva, Mediación Familiar, asesora a diversas empresas y es Miembro de la Asociación de Terapia Cognitiva Argentina ATCA.

