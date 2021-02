Shira Hass nominada para los Globo de Oro

Shira Haas, la protagonista de Poco Ortodoxa, es la primera actriz israelí en ser postulada para el galardón a los Premios Globo de Oro por su actuación. El film también compite como mejor miniserie o película de TV.

La miniserie Unorthodox tuvo una gran repercusión durante su emisión a través de la plataforma de Netflix; que es la gran triunfadora en número de nominaciones, pues suma un total de 42 nominaciones, 22 en las categorías de cine y 20 en las de televisión.

Haas recibió la nominación por su de Esther “Esty” Schwartz, una mujer de 19 años, que huye de su matrimonio arreglado y de la comunidad judía ultraortodoxa jasídica Satmar en Williamsburg, Brooklyn, Nueva York.

El próximo 28 de febrero, durante la edición 78° de los Premios Globos de Oro, la estrella israelí competirá con Daisy Edgar-Jones (Normal People), Nicole Kidman (The Undoing), Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) y Cate Blanchett (Mrs. America).

“Poco Ortodoxa” o “Unorthodox” también está nominada como mejor miniserie o película de televisión, categoría en las que competirá con “Normal People”, “The Queen’s Gambit”, “Small Axe” y “The Undoing”.

Haas compitió en una categoría similar en septiembre pasado en los premios Emmy , pero no fue galardonada. Una semana después, obtuvo el premio a la Mejor Actriz Protagónica en el Festival Internacional de Series de Berlín.

Es la primera mujer israelí en 50 años en ser nominada. Haim Topol ganó dos estatuillas: la primera en 1965 en la categoría de Actor Prometedor del Año (que ya no existe), por su papel en la película “Saleh Shabati”; y en 1972 volvió obtener el premio en la categoría de mejor actor de comedia o película musical, por su papel en “Fiddler on the Roof”.

La ceremonia de premiación, que celebra desde enero de 1944 la Cámara de Corresponsales Extranjeros, no es ajena a Israel, que fue nominada en la categoría de mejor película extranjera siete veces y ganó el premio tres veces: las películas de Ephraim Kishon ‘Saleh Shabati’ y ‘The Policeman Azulai’ lo ganaron en 1964 y 1971, y en 2008 ganó la película de Ari Folman ‘Waltz con Bashir.

Amy Poehler y Tina Fey serán las anfitrionas del evento que se transmitirá desde Nueva York y Los Ángeles el 28 de febrero.

Por la pandemia, la gala de premiación será transmitisda desde Nueva York y Los Ángeles. Fey estará en el Rainbow Room del Rockefeller Center en Nueva York, mientras que Poehler estará en el lugar habitual, el Beverly Hilton.

