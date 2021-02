Lanzan cóctel molotov cerca de una sinagoga en el norte de Londres

Un hombre fue arrestado luego de que un cóctel molotov fuera arrojado cerca de una sinagoga en Golders Green, Londres.

Los oficiales fueron llamados a The Riding a las 12.28 p.m. luego de los informes de un hombre prendiendo fuego a un objeto.

Alex Prager, concejal de West Hendon, tuiteó: ‘Policía y cuerpo de bomberos en el lugar.

Golders Green Road is closed due to a security incident. Police and fire brigade on site. Appears to have involved a molotov cocktail next to a synagogue on The Riding.

— Cllr Alex Prager (@AAPrager) February 2, 2021