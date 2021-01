“Hay un crecimiento muy grande de antisemitismo que se manifiesta en Facebook”

Las pocas regulaciones que hay en Facebook sobre el antisemitismo se han avistado cada vez más en este último tiempo y además ha permitido que se incrementen estos tipos de hechos en las redes. Un caso de este tipo le pasó a Dino del Monte, pintor judío en España, quien dialogó con Radio Jai sobre la situación que tuvo que sufrir en Facebook.

“Lo que ocurrió es algo que viene pasando hace muchos años, hay un crecimiento muy grande del antisemitismo que se manifiesta en Facebook. Yo por ejemplo, estoy en el mío con mis publicaciones sobre arte, poemas y expresando mis ideas políticas defendiendo las razones de la existencia de Israel. España esta en una situación de mucha ignorancia y el antisemitismo siempre partió de esto”.

En este caso apareció un video montado que mostraba a unos actores haciéndose pasar por israelíes que maltrataban niños. “Todo esto alimenta el interés de la extrema izquierda española y en los comentarios del mismo video aparece alguien que escribe ‘Los judíos del siglo XXI hace parecer a Adolf Hitler un santo’. Obviamente esto me hierve la sangre por semejante comparación y entonces le respondí en ingles ‘You are a loser’. Solo por eso me bloquearon la cuenta por 30 días”.

Explicó que esto lo complica mucho con sus tareas diarias y la poca seriedad de la red social a la hora de tomar cartas en el asunto: “A mi me daña mucho porque no puedo subir mis cosas que realizó y evita que me comunique con gente que está alrededor del mundo. Lo peor es que no hay ningún medio para poder apelar en Facebook”.

Por FB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.