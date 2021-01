Ivanka Trump borra el tuit donde elogiaba a los “patriotas” asaltantes del Capitolio

Ivanka Trump, la hija más mediática del presidente estadounidense, Donald Trump, y una de sus principales asesoras políticas, borró un polémico tuit en el que había elogiado a los “patriotas estadounidenses” que han asaltado el Capitolio, y aunque en ese mismo mensaje pedía el fin inmediato de la violencia, su punto de vista ha sido muy criticado en redes sociales.

“Patriotas estadounidenses. Cualquier falta de respeto contra nuestras fuerzas de seguridad es inaceptable. La violencia debe cesar de inmediato. Por favor, sed pacíficos”, había publicado Ivanka, de 39 años, en su cuenta oficial de Twitter. Poco después de publicar el mensaje, la propia Ivanka Trump matizó sus palabras: “La protesta pacífica es patriótica. La violencia es inaceptable y debe ser condenada en los términos más contundentes”.

El Congreso de los Estados Unidos estaba reunido para certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, un triunfo que por fin parece que ha aceptado el hasta ahora presidente Donald Trump.

El mensaje de Ivanka llegó mientras cientos de seguidores de su padre irrumpían en el Congreso de Estados Unidos tras desbordar a la Policía. Según los convocantes, la marcha tenía como objetivo “salvar a los Estados Unidos”, pero algunos de los manifestantes provocó escenas caóticas y cinco muertos.

Otro de los hijos de Trump, el empresario de 37 años Eric Trump, ha publicado en Twitter un mensaje criticando el asalto al Capitolio que no ha sido criticado, pues para él hay que respetar la ley y el orden . “Somos el partido de la ley y el orden. Hay que procesar a cualquiera que cruce esa línea con todo el peso de la ley”, ha escrito. Por su parte, Donald Trump Junior, empresario de 43 años, también ha mostrado su oposición a la violencia y al asalto de las instituciones gubernamentales.

This is wrong and not who we are. Be peaceful and use your 1st Amendment rights, but don’t start acting like the other side. We have a country to save and this doesn’t help anyone. https://t.co/3oUAPxuwi9

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 6, 2021