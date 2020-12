Amos Oz a dos años de su fallecimiento

Ayer, 28 de diciembre, se cumplieron dos años del prematuro fallecimiento de Amos Oz Z’L, best-seller que abrió el camino a la literatura hebrea en el mundo.

Oz fue una figura tan atractiva y mediática, comprometida políticamente, al punto que tal vez ese haya sido su principal obstáculo para el Nobel; a la vez que seguramente lo ayudó a sumar fama, difusión, y éxito en general. Si bien el escritor y el activista son una misma persona, leer su obra literaria a la luz de sus manifestaciones políticas e ideológicas es minimizarla. A su vez, leer sólo sus ensayos no es haber leído a Amos Oz.

Recomiendo su última conferencia en la Universidad de Tel-Aviv; está en YouTube con subtítulos en español. https://youtu.be/rwrW71Q3Z8U El discurso de Amos Oz no es un discurso lírico como muchos nos quieren hacer creer, sino un discurso pragmático

El artista es producto de su circunstancia, y eso no lo niega el propio Oz, que reconoce que escribe desde su propia experiencia. Escribe sobre sí mismo, sobre su judaísmo, su historia familiar de desarraigo y absorción, sobre Jerusalém, sobre el Kibutz, y sobre algunas de sus grandes obsesiones: el suicidio de su madre o la experiencia de ser llamado traidor.

Escribe acerca de nosotros como judíos, como sionistas, sobre Israel como pasaje de la sumisión y humillación a la libertad y el poder, sobre el tránsito entre la oscuridad de Europa y esa luminosidad levantina que tan bien describe.

Cuando llega a la edad de su bar-mitzva ha cambiado su nombre europeo, Klauzner, a un nombre israelí, Oz. Que quiere decir “fuerza” o “valor”, algo que seguramente intuía que le haría falta no sólo a él sino al país que había nacido con él.

Con todo su compromiso social, político, e ideológico, Amos Oz Z’L es un escritor sensible que trasciende su tiempo, las pequeñas y mezquinas circunstancias que le tocaron vivir. Si de ellas habla en sus ensayos y conferencias, es en su literatura donde se plasma su trascendencia.

Como bien dijera él repetidas veces, “si quiere saber sobre qué escribo en más de tres palabras, lea mis libros”. Una vez más, invito a hacerlo.

Artículo Completo: http://tumeser.com/2020/12/28/amos-oz-zl-2/

Por Ianai Silberstein.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.