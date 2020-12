En las últimas horas, el gobierno israelí advirtió que, si no hay nuevos cierres, va a haber un descontrol sanitario que podría causar la muerte de muchas más personas. Para ello, Radio Jai dialogó con la periodista Roxana Levinson, quien desde Israel dio más detalles y, además, aclaró cómo está la situación económica y política.

“Hay bastante incertidumbre y mucha confusión, porque por un lado está todo el entusiasmo de la vacunación, pero al mismo tiempo nos están diciendo que en cualquier momento se viene el tercer cierre”, explicó. Y aseguró: “La confusión entre la política y lo sanitario hizo que mucha gente deje de cuidarse y cumplir las restricciones”.

Por otro lado, y en referencia a la economía del país, Levinson expresó: “La ayuda económica no solo no fue suficiente, sino que no llegó en su totalidad”. Además, informó: “En este momento, hay un 15 por ciento de desocupación, y cuando empezamos la pandemia estábamos en 3,4”. También criticó al gobierno de Netanyahu por no progresar económicamente. “En lugar de ir adaptándose la economía e ir avanzando con la crisis, fue retrocediendo, y ahora con esta nueva convocatoria a elecciones, volvemos a estar en una misma situación de una especie de presupuesto de transición en un gobierno de transición”, estableció.

Con respecto a la política, y de cara a las próximas elecciones, la periodista señaló: “Es la primera vez en mucho tiempo que Netanyahu se va a tener que enfrentar a dos candidatos de derecha, que son Gideon Sa’ar y Naftali Bennett”. Sa´ár es el responsable de llevarse votos de gente que apoya a el Likud pero que no quiere a Netanyahu como primer ministro. Por su parte, Bennett “venia en una carrera de ascenso en cantidad de mandatos y ahora los está perdiendo, pero esta noche va a convocar a una conferencia de prensa y va a anunciar su candidatura a primero ministro”.

Es muy curioso que, desde hace varios años, la población israelí se incline más por los gobiernos de derecha. Según Levinson, esto es porque “la ideología y las circunstancias que nos rodean hacen que buena parte de la opinión pública israelí tienda más hacia la derecha”. “Hay mucho de esta campaña de desprestigio que ha pasado todo lo que tiene que ver con la izquierda en estos últimos años. Todo aquel que no esté con Netanyahu se lo considera un traidor”, aseguró, y concluyó: “Se hace muy difícil distinguir la ideología del populismo”

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente