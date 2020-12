Diputados de Azul y Blanco luchan por aprobar un proyecto de ley para evitar elecciones anticipadas

El líder del partido “Nueva Esperanza”, Gideon Sa’ar, dijo que Netanyahu y Gantz estaban tratando de posponer las elecciones porque “le tienen miedo”.

El proyecto de ley que pospondría la fecha límite para aprobar el presupuesto y evitaría que se inicien elecciones anticipadas fue aprobado en el Comité de la Cámara de Knesset por una votación de siete a cinco el lunes por la tarde, pero aprobar el proyecto de ley antes de la fecha límite del martes por la noche podría ser un desafío debido a rebeliones en Azul y Blanco y Likud.

La legislación, que se someterá a votación en la Knesset el lunes por la noche, retrasa la fecha límite para aprobar el presupuesto estatal de 2020 desde el martes por la noche hasta el 31 de diciembre y establece la fecha límite para aprobar el presupuesto estatal del 2021 para el 5 de enero. Si ambos presupuestos no se cumplen los plazos, las elecciones anticipadas se llevarán a cabo el 23 de marzo, la cuarta vez en dos años.

El proyecto de ley fue aprobado a lo largo de líneas de coalición-oposición en el Comité de la Cámara. La asesora legal del comité, Sagit Afek, dijo que no necesitaría una mayoría especial de más de 61 diputados para aprobarse en el pleno, pero también sugirió que la fecha límite del 5 de enero puede ser imposible de lograr y quizás ilegal.

Incluso obtener una mayoría simple podría ser difícil para la coalición, que cuenta con 69 diputados tras la partida de Derech Eretz MKs Yoaz Hendel y Zvi Hauser y Likud-Kulanu MK Yifat Shasha-Biton al partido New Hope del ex Likud MK Gideon Sa’ar.

Tres diputados de la coalición han sido diagnosticados con COVID-19: David Bitan (Likud), Yakov Asher (Judaísmo Unido de la Torá) e Hila Shay Vazan (Azul y Blanco).

Quedan al menos dos diputados en el Likud que podrían irse pronto al partido de Sa’ar, y hasta cinco diputados en azul y blanco podrían terminar oponiéndose al proyecto de ley. Pero los cuatro diputados de Ra’am (Lista Árabe Unida), que forma parte de la Lista Conjunta, pueden terminar apoyándola.

El diputado azul y blanco Michal Cotler-Wunsh escribió en Twitter que se necesitaban elecciones con urgencia.

Con información de JP.