Israel y Marruecos acuerdan normalizar relaciones

Israel y Marruecos acordaron normalizar los lazos, anunció el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Marruecos se convertirá en el cuarto país árabe en normalizar las relaciones con Israel en solo cuatro meses, después de los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán.

“¡Otro avance HISTÓRICO hoy!” Trump tuiteó. “Nuestros dos GRANDES amigos, Israel y el Reino de Marruecos, han acordado establecer relaciones diplomáticas plenas, ¡un gran avance para la paz en el Medio Oriente!”

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020