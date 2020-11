Ciencias de la Computación: área clave

Hace tiempo se habla de la importancia de incorporar el desarrollo de las competencias digitales de modo transversal en nuestro currículo, aunque no hemos visto mucha agresividad en el tema. Escuchar 20’ a Hadi Partovi code.org (ex Microsoft, MySpace, I like, etc. y CEO de Code.org) en #enlightED 2020 me devolvió al setting mental de la urgencia de no dejarlo pasar.

Allí sostiene que ya fue suficiente con el currículo tradicional que encumbra a las matemáticas y que es hora de darle el mayor peso al arte (danza, música), la escritura creativa, y las ciencias de la computación, las que dicho sea de paso, suelen ser áreas favoritas de los alumnos de estos tiempos que integran lo artístico con lo digital.

(Yo agregaría también el diseño). Además, son impulsoras de la creatividad y colaboración, lo que permite integrar comunidades que son capaces de cambiar la escuela.

Partovi dice que enseñar ciencias de la computación en los colegios los ayuda a ser mejores, preparar a los alumnos para la vida, sociedad, industria y democracia. Beneficia a los estudiantes porque cultivan habilidades para resolver problemas y habilidades de ejecución funcionales. Hace que la escuela sea más interesante y retadora, compromete más a los alumnos, y les permite cultivar su colaboración y creatividad apelando a todas las disciplinas para resolver problemas.

También los prepara para cualquier carrera que quieran estudiar en el futuro, pero más relevante aún, los prepara para ser ciudadanos globales, capaces de contribuir a resolver los grandes problemas del mundo.

Es un video altamente recomendable

*León Trahtemberg es Conferencista y consultor en Educación. Miembro del Consejo Nacional de Educación. Co-Promotor y Líder Pedagógico del colegio Áleph.

