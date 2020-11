Grammy 2021: Todos los nominados judíos, desde Haim hasta una adaptación orquestal de ‘Diario de Ana Frank

Es casi seguro que los premios Grammy de este año serán diferentes a los de años anteriores, gracias a la pandemia de coronavirus. Pero a pesar de la falta de detalles sobre la ceremonia, todavía se lleva a cabo y, como de costumbre, varios artistas judíos llegaron a la lista de nominaciones, que se anunció el martes.

Desde la banda hermana de rock Haim hasta la comediante Tiffany Haddish, estos son los artistas judíos que tuvieron el mayor impacto en la industria discográfica este año.

Los grandes premios

Liderando el camino están las hermanas judías Haim , Alana, Danielle y Este, que están nominadas al álbum del año por “Women in Music Pt. III ”y a la mejor interpretación de rock por su canción“ The Steps ”. El álbum, que es el tercero, fue lanzado en junio con excelentes críticas .

Jack Antonoff , el músico judío que se ha convertido en un productor de referencia para algunas de las estrellas del pop más importantes de la industria y que a menudo usa una estrella de David en público , está nominado al productor del año por su reciente trabajo con Taylor Swift, The Chicks. (anteriormente las Dixie Chicks), FKA Twigs y Sia. Recibió otro reconocimiento por su trabajo en el álbum “folkore” de Taylor Swift.

También nominado como productor del año está el músico judío Dan Auerbach , líder de la banda de rock The Black Keys, por su trabajo en la música de CeeLo Green, Early James, Marcus King y otros. Su padre es de ascendencia judía polaca.

El rapero judío Doja Cat (nombre real Amalaratna Zandile Dlamini) tuvo un destacado 2020 después de volverse viral en TikTok y está nominado como mejor artista nuevo. Su exitosa canción “Say So” también recibió nominaciones a disco del año y mejor interpretación pop en solitario. Nació de madre judía y padre sudafricano no judío en California.

Daniel Maman , más conocido por su apodo profesional The Alchemist, comparte una nominación al mejor álbum de rap con Freddie Gibbs por su disco “Alfredo”. El destacado productor de hip-hop, que ha trabajado con decenas de raperos, desde Eminem hasta 50 Cent, tiene un padre con ascendencia israelí.

Y el cantante JP Saxe comparte una nominación a la canción del año junto con Julia Michaels por su exitosa balada “If the World Was Ending”. El abuelo de Saxe fue Janos Starker, un reconocido violonchelista ganador de un Grammy y sobreviviente del Holocausto húngaro.

Comediantes judíos, por supuesto

Dos comediantes judíos aspiran al mejor álbum de comedia: Jerry Seinfeld por “23 Hours to Kill” y Tiffany Haddish por “Black Mitzvah”. Haddish celebró su bat mitzvah el mismo día que se estrenó el especial de Netflix.

“Cuando se me ocurrió el concepto de mi especial”, le explicó Haddish a Alma , “estaba tratando de encontrar una manera de decir mi verdad, mis experiencias en la vida, y quizás también abrir los ojos de otras personas al hecho de que en África En la cultura estadounidense, no hay nada que diga: ‘Está bien, eres oficialmente una mujer’ o ‘Eres oficialmente un hombre’. No hay ceremonia. No hay rito de iniciación “.

Musicales y películas

La adaptación del West End de Stephen Schwartz de “El príncipe de Egipto” recibió un premio al mejor álbum de teatro musical. La grabación fue lanzada poco antes de Pesaj, apropiada para una producción que cuenta la historia de Moisés y la historia del Éxodo.

“Muchas veces publicas cosas y no sabes cómo se reciben. Entonces, si la gente ha encontrado algo inspirador o reconfortante, no hay mayor regalo que un escritor pueda pedir ”, dijo Schwartz a la Agencia Telegráfica Judía .

Schwartz competirá contra una pareja de superestrellas judías: Alan Menken y Howard Ashman . La nueva grabación del reparto fuera de Broadway del compositor Menken y el letrista Ashman, “Little Shop of Horrors” también fue reconocida en la categoría musical. Los dos también trabajaron en “La Sirenita”, “La Bella y la Bestia” y “Aladdin”. Ashman falleció en 1991 a los 40 años.

En la categoría de bandas sonoras de películas, el compositor judío Thomas Newman recibió una nominación por su banda sonora de “1917”. Si gana, este sería el séptimo Grammy de Newman. “ Jojo Rabbit ”, la sátira del Holocausto liderada por Taika Waititi, recibió una nominación a mejor banda sonora de recopilación.

A mejor película musical, “Beastie Boys Story” de Spike Jonze recibió una nominación. Es un documental que se estrenó en Apple TV a principios de este año y cuenta la historia del grupo de rap pionero, cuyos tres miembros eran todos judíos. Jonze, conocido por dirigir las películas “Her” y “Where the Wild Things Are”, también es judío.

Y aunque la superestrella Beyoncé no es judía, su película visual “Black Is King”, que adapta la historia de Moisés , también recibió una nominación en esa categoría.

Una adaptación orquestal de Ana Frank

Nominada al mejor compendio clásico es una adaptación orquestal de ” El diario de Ana Frank “, narrada por Isabel Leonard y dirigida por Michael Tilson Thomas para la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Thomas produjo el trabajo en 1990 con la ayuda de Audrey Hepburn , quien originalmente leyó las palabras de Frank en su interpretación.

El violonchelista israelí Matt Haimovitz también está en esta categoría de compendio clásico, por “Woolf, LP: Fire And Flood”. Su última nominación fue hace una década, en 2010.

Otras nominaciones notables

El rapero judío negro Drake agregó tres nominaciones al Grammy a su larga lista de elogios: por mejor video musical, por el acompañamiento de la canción “Life Is Good” y por mejor interpretación de rap melódico y mejor canción de rap por “Laugh Now, Cry Later”. ”

Leonard Cohen , quien falleció en 2016, recibió una nominación póstuma al mejor álbum de folk por “Thanks for the Dance”. El disco, su decimoquinto y último álbum de estudio, fue terminado por el hijo de Cohen, Adam.

Y “All the Ladies” de Joanie Leeds está nominada al mejor álbum infantil.

Los Grammy se emitirán el 31 de enero en CBS, presentado por Trevor Noah de “The Daily Show”.

Por DF/RJ

Con información de JTA.