A pesar del anunció de Facebook, siguen encontrándose publicaciones que niegan el Holocausto

A partir del miércoles por la tarde, uno de los primeros resultados de una búsqueda en Facebook de “Holoengaño”, un término popular entre los negadores del Holocausto, fue una publicación en la que se denunciaba a “Niño supremacista judío blanco sionista asesinando al Estado del apartheid, promotores del engaño satánico talmúdico”.

Estos resultados aparecieron seis semanas después de que Facebook anunciara que prohibía la negación y la distorsión del Holocausto en sus plataformas, incluida Instagram.

Cuando hizo el anuncio, la compañía se comprometió a dirigir a los usuarios a recursos que brinden información creíble sobre el Holocausto. Esos recursos aún no han aparecido en el sitio.

En contraste, aparecen recursos similares en las búsquedas de la teoría de la conspiración de QAnon, que Facebook anunció que prohibiría aproximadamente una semana antes de anunciar la prohibición de la negación del Holocausto. Y los grupos de QAnon parecen haber sido eliminados después de ese anuncio.

No es solo “Holoengaño”. Una página del Institute for Historical Review, una organización que niega el Holocausto y se hace pasar por un centro académico , está activa y tiene más de 1,000 me gusta hasta el miércoles por la tarde. Una publicación reciente en la página enlaza con un artículo titulado “El poder de Israel es ilimitado”. Una publicación de principios de este mes lamenta la “gran pérdida de vidas y el terrible sufrimiento que sufrió el pueblo alemán durante la Segunda Guerra Mundial”.

Un recuadro al costado de esa página con la etiqueta “Páginas relacionadas” dirige a los usuarios a varias páginas que niegan el Holocausto o arrojan una retórica descaradamente antisemita. El grupo Institute for Historical Review y sus páginas relacionadas fueron reportados por primera vez por la publicación tecnológica The Markup.

Otra página mucho más popular, con más de 11.000 me gusta, se llama “Fronteras abiertas para Israel”, una frase curiosa que se ha convertido en un eslogan entre los supremacistas blancos. El lema implica que los judíos son hipócritas porque los supremacistas blancos creen que los judíos están tratando de inundar Estados Unidos con inmigrantes no blancos, pero Israel no tiene una política de inmigración liberal.

Las páginas y publicaciones, y otras similares, muestran que más de un mes después de que se comprometiera a eliminar el contenido que niega o distorsiona el Holocausto, Facebook aún no lo ha hecho. La persistencia de la negación del Holocausto en Facebook subraya el desafío que enfrentan los gigantes de las redes sociales mientras intentan cumplir sus promesas recientes de erradicar el odio y la desinformación de sus plataformas.

Los portavoces de Facebook, así como una organización judía que trabaja con él en estos temas, dicen que el gigante de las redes sociales está trabajando arduamente para implementar la política. Pero advierten que llevará más tiempo refinar las herramientas de inteligencia artificial y crear materiales de capacitación para moderadores humanos que puedan ayudar a reconocer la negación del Holocausto.

