Israel invita al flamante presidente de los Estados Unidos Joe Biden a Jerusalem

El presidente israelí Reuven Rivlin felicitó al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden y lo invitó a a visitar Israel, para comenzar un acercamiento al aliado más importante del Estado judío con quien gobernará .

“La alianza estratégica entre nuestros dos países y pueblos es más fuerte que cualquier liderazgo político, y no se basa únicamente en la amistad”, escribió el domingo Rivlin en su cuenta de Twitter.

“En nombre del pueblo israelí, le deseo a usted y a su futura administración, un gran éxito, y le extiendo mi invitación para que visite Jerusalén como nuestro invitado”.

I send my blessings and the blessings of all the people in #Israel to our friend @JoeBiden on your election as the 46th President of the United States of #America, and also to Vice President-elect @KamalaHarris. I wish you congratulations and much success. pic.twitter.com/vXQKQGIYcC

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) November 8, 2020