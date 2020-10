Clases presenciales en colegios judíos: “El retorno se esta haciendo con felicidad”

Nissim Tauil es Director General de la escuela Toratenu y contó cómo se organizaron en cuanto a protocolos sanitarios para el regreso a clases en la institución que dirige.

Tauil dijo que existen distintas normas que impone el protocolo que son educativas, sanitarias, y las que emanan de la DEGEP (Dirección General de Enseñanza Privada) y del Ministerio de Salud, las que” deben ser cumplidas a rajatabla”, como ley fundamental, para la posibilidad del retorno a lo presencial, pero señaló que más allá de eso, está en el potencial de cada institución, poder superarse y optimizarlas.

Y en el caso de Toratenu, afirmó que lo están logrando desde el punto de vista de sanidad y tecnología. Inauguraron una cámara térmica que permitirá controlar la temperatura, “como si se estuviera en un aeropuerto” a varios centenares de personas a la vez, si llegara a ser necesario. De ese modo, poder identificar a quienes superen los 37.5 de temperatura, que se visualiza por medio de un monitor gigante, sin necesidad de hacer perder el tiempo a todos los que ingresen para entrar a la escuela; y si llegara a haber un caso de temperatura alta, directamente se separa a esa persona. Además, cuentan con una cámara sanitizante que permite desinfectar todo lo que sea atuendo y todo elemento exterior que cada persona trae consigo. “Imaginate de alguien que viajó en un colectivo y que no sabe quién se sentó antes, o que se tomó de una baranda”, citó como ejemplo, y explicó: “La persona llega a la escuela y ‘se da un baño sanitizante’ dentro de esa cámara, lo que lleva pocos segundos, y a partir de allí todo lo que sea exterior, queda desinfectado, libre de virus o de cualquier otro elemento infeccioso”.

Desde lo educativo y social, fue un regreso feliz para toda la comunidad educativa, cuenta el Director, quien indicó que “estaban con ansias de que se produjera el retorno, y que este se produjo con toda felicidad”.

La implementación de las medidas implicó un gran trabajo de organización, dado que un aula que se ocupa habitualmente con 20-25 alumnos, ahora solo la pueden ocupar hasta diez personas, incluido el docente, en lo que se denomina “cápsula” o “burbuja”. Por lo tanto, en lugar de necesitar un aula para un grado o curso, se requieren tres, y en lugar de un docente, también se necesitan tres. “De todos modos, todo se resuelve con mucha felicidad y con muchas ganas”, expresó.

Hay actividades sociales, de rencuentro, pero también de aprendizaje, como toda escuela, indicó Tauil y subrayó que el método es combinado; es decir, los chicos que volvieron al colegio continúan estudiando también de manera virtual una parte considerable de los programas, tal como sucede desde el comienzo de la pandemia. Y opinó que es necesario estar preparados, que no se sabe aún lo que pasará en el mes de marzo, que “ojalá no suceda en Buenos Aires”, pero que se ve en el resto del mundo hay nuevas olas, rebrotes, y por ello, no se pueden desplazar del todo las herramientas como el zoom, porque no se sabe si se las va a necesitar nuevamente. “Pero hora estamos en momento de alegría y no de preocupación” enfatizó.

La próxima semana comenzará la sala de 5 de jardín y tienen previsto, integrar primer grado, una semana después; luego continuarán gradualmente, a medida que la DGEP lo vaya permitiendo y habilitando, según el plan, el resto de los grados; y también sujeto a la disponibilidad de docentes y de espacios que haya para que todos puedan hacer su pasaje por la escuela. Son conscientes de que no resta mucho tiempo para que finalicen las clases, pero toda esta experiencia, resultará muy importante porque en el mes de marzo, en que va a continuar este sistema, y que es mejor estar preparados.

Por último, Nissim Tauil opinó que, “en Toratenu y en toda la red escolar judía, las cosas se están haciendo muy bien, todos los directores están trabajando en solidaridad, muy en armonía para este regreso”.

