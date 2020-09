Israel y Honduras, amistad y pragmatismo

En unos días en los que Israel amplía su círculo diplomático en Medio Oriente -añadiendo dos países el Golfo Pérsico, a los que probablemente les sigan otros- son noticias muy refrescantes que Honduras sea pionero en América Latina en manifestar para con Israel sus lazos amistad y pragmatismo, dos conceptos que no están reñidos.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declararon esta semana que abrirán embajadas en Jerusalén y en Tegucigalpa.

Como casi todos los movimientos diplomáticos, éste tampoco es un hecho espontáneo; el pasado 20 de agosto Israel inauguró una oficina de cooperación en la capital hondureña, después de que Honduras reconociera la capitalidad de Jerusalén e inaugurara una oficina comercial en esta ciudad el año pasado por estas mismas fechas.

“Con sus banderas ondeando en las capitales de los dos países, Israel y Honduras declaran su intención de completar el plan de acción antes de fin de año”, declaraba el comunicado de la Oficina del primer ministro israelí Netanyahu.

Hernández ha dicho en más de una ocasión que Honduras está al lado de Israel “porque es lo correcto”. Por ejemplo, refiriéndose al movimiento de la embajada hondureña a Jerusalén. Sin embargo, ha pagado un precio por ello: por ejemplo, cuando le tocaba a Honduras ocupar la presidencia de la Asamblea General de la ONU, al haber sido uno de los pocos países en votar a favor de aquel reconocimiento, las naciones antiisraelíes votaron para que un país rival de la idea, Ecuador, la ocupase. Hernández ha advertido también que Irán, Qatar y Venezuela no ahorran esfuerzos a la hora de tratar de influir la opinión pública latinoamericana con propaganda abiertamente antiisraelí en canales de noticias cuyo público es centro y sur americano.

“Las fuerzas hostiles a Israel no cejan en la batalla de la propaganda en América Latina. Irán retransmite en español al hemisferio entero con su propia red de noticias”, dijo Hernández en un acto político reciente, refiriéndose a Hispan TV. Así, Honduras se unirá a Estados Unidos y Guatemala al instalar su legación diplomática en la capital, formando esta alianza de “países amigos” y pragmáticos, porque los beneficios mutuos son muchos. Esta nueva acción política es un feliz acontecimiento para Israel, donde a nadie se le escapa el peligro que representa Irán, y el presidente del país centroamericano está en la misma línea. Así dijo: “Por el peligro que representa Irán en general y en particular para Israel, se requieren alianzas internacionales porque no se trata solo de la supervivencia de Israel, sino de la supervivencia de la humanidad”.