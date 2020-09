Rosh Hashaná, tiempos de cambios y reflexión

Ante un año tan particular como el que se va, Radio Jai habló con el Rabino Baruj Zeilicovich para saber cómo se preparan en los EEUU para las altas fiestas.

“Yo creo que aquí no es muy diferente que en otros lugares. Nos estamos preparando para los Iamim Noraim con la continuación de algo que ya viene ocurriendo y son los servicios virtuales, que ya están utilizando el 100% de las comunidades de los movimientos conservador y reformista, e incluso algunas del ortodoxo”. “Personalmente -agregó Zeilicovich- además de los habituales, en mi comunidad tenemos el servicio vespertino, Maariv por zoom”.

“Acá la mayoría de las comunidades va a tener sus servicios virtuales por livestream, qué es diferente y muy interesante desde el punto de vista de la Halajá, de la ley judía; pues permite encender tu computador, por ejemplo el viernes, antes de que empiece Rosh Hashaná y no necesitas apagarlo, pues queda encendido todo el tiempo que el livestream esté funcionando. Esto elimina la controversia sobre el uso de la electricidad en shabat”.

El rabino comentó que quienes hagan servicios presenciales será con el 20% de la capacidad de la sinagoga, por ejemplo una fila si y otra no. “En mi caso particular te cuento que yo estoy en la bimá con el jazán, somos los únicos ahí arriba y delante nuestro tenemos, (me hace acordar a un banco), una especie de pantalla de plástico transparente que nos separa, por lo que podemos hablar sin la máscara”.

En estos “días terribles” en que se decide “quién vivirá y quién morirá” y en un año en que hemos pensado mucho en la muerte le pedimos una reflexión sobre el tema al Rabino Zeilicovich, quien nos compartió que “hemos pensado en la muerte porque la teníamos y todavía la tenemos al lado”.

Siempre le digo a la gente que no piense que están encerrados, están a salvo. No me quiero meter en política ni en lo que hace a la economía y a la gente que tiene que trabajar; pero en general estar en casa es una manera de estar a salvo, es un tema de sobrevivencia. Cuando me preguntan ¿Cómo estás Baruj? les contesto, cómo cantaba Víctor Heredia, “sobreviviendo”. Especialmente en Estados Unidos uno de los países que tiene la mayor cantidad de casos y de muertes”.

Respecto al antisemitismo dijo el rabino que “ha crecido a niveles antes no vistos en este país, con actos realmente violentos, hablo de alguien entrando a una sinagoga matando gente, con una frecuencia que alarma. Esto sigue pero a su vez se ha extendido a algo que nos duele terriblemente por nuestros hijos, porque en las universidades, o en los campus como le dicen aquí, se ve un nivel enorme de incremento del antisemitismo. Por ejemplo, a una chica que era la Presidenta del Consejo Estudiantil en una universidad de Carolina del Sur, la hicieron renunciar porque era judía, este es un pequeño caso que da una idea de hasta donde se ha extendido el problema. Hay declaraciones de políticos y de gente influyente que trata de hacer consciente a la población de que así como está mal el racismo contra la gente de color, tampoco podemos permitir el antisemitismo que es otra forma de racismo”.

En relación a la paradoja que en las manifestaciones antirracistas por los afroamericanos ellos mismos tienen consignas antisemitas; Zeilicovich opinó que “Esto plantea una dicotomía. Por un lado vos, como judío, tenés que estar a favor de un movimiento que habla, opera y trata de manifestarse frente al racismo contra los afroamericanos, pero por el otro lado en estas manifestaciones te están discriminando a vos.

La excusa que usan no es el antisemitismo, directamente contra el judío como tal, sino el anti israelismo. Si te fijas bien así como hay carteles del “black lives matter”, “la vida de los negros que tiene importancia”, por otro lado hay carteles sobre la liberación de palestina oprimida etc., entonces con la excusa del antisionismo hay un incremento del antisemitismo. Somos una minoría y como tal un blanco fácil: ¿qué culpa teníamos los judíos cuando los cruzados iban a liberar Tierra Santa de los musulmanes? pero en el camino mataban judíos, ¿qué culpa tuvimos los judíos cuando el zar de Rusia hambreaba al pueblo?, pero los pogroms los mataban, ¿qué culpa tuvimos los judíos cuando Alemania perdió la primera guerra mundial?, sin embargo, durante la Shoa, los judíos alemanes iban a los campos de concentración y a la muerte con las medallas que habían conseguido durante la primera guerra, peleando por Alemania. Así como el carnero de Abraham, del cual sacamos el shofar y no tenía que ver con el sacrificio de Isaac, siempre terminamos siendo los que pagamos los platos rotos. Así que ser minoría, es siempre estar expuesto”.

El Rabino Zeilicovich reflexiona que “este año debemos tomar conciencia de que el año va a ser bueno si nosotros somos buenos, que no hay año nuevo sí no hay hombre nuevo y mejor, si solo nos limitamos a cambiar un número en el calendario. Fíjate que no nos saludamos diciendo feliz año nuevo, sino Shana Tova, que en hebreo significa año bueno, porque la felicidad es un sentimiento individual, pero en la bondad hay una relación con el otro, en la cual hay amor, comprensión y apoyo; así que Shaná Tovah, que tengamos un año bueno y dulce, en el que nos tratemos con dulzura los unos a los otros”; finalizó.

