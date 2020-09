Cáncer de pulmón: una solución israelí para poder detectarlo a tiempo

A pesar de los avances en el campo de las imágenes, es una enfermedad tan mortal como hace 20 años. Ahora, un avance desarrollado en Israel permitirá detectarlo a tiempo para poder tratarlo.

Una empresa con sede en Israel ideó una plataforma de navegación en tiempo real para el análisis y tratamiento de la enfermedad en las fases tempranas y poder evitar el alto índice de mortalidad en uno de los cánceres más difíciles de tratar.

El cáncer de pulmón es difícil de diagnosticar en etapas tempranas ya que los pulmones tienen pocas terminaciones nerviosas, lo que hace que la mayoría de los pacientes no noten que algo anda mal hasta que el tumor ha crecido bastante.

Eso hace que esta enfermedad sea una de las más mortales. Para hallar lesiones pulmonares cancerosas, los médicos usan un broncoscopio, un tubo delgado y flexible que se introduce profundamente en los pulmones y toma imágenes con cámaras diminutas. Los de última generación navegan a través de sensores electromagnéticos.

Sin embargo, la tasa de mortalidad de los pacientes con cáncer de pulmón sigue siendo la misma hoy que hace 20 años, según informó Dorian Averbuch, director ejecutivo de Body Vision Medical, una empresa emergente que desarrolló un nuevo enfoque, según información proporcionada por el sitio es.israel21c.org.

El principal problema es que la tecnología actual aún tiene dificultades para encontrar pequeños nódulos primarios que pueden llegar a ser un tumor canceroso. En ese sentido, Averbuch afirmó que el problema se puede comparar con el uso de GPS en un automóvil.

Antes de la broncoscopia, los pulmones de un paciente son mapeados con una tomografía computarizada (TC), al igual que Google mapea las calles con satélites. El mapa 3D creado por el estudio le muestra al técnico dónde “dirigir” el endoscopio.

Destino no alcanzado

“Pero a pesar de todo, este proceso no funciona bien porque un pulmón no es un camino. Es un órgano flexible, vivo y dinámico mientras que la imagen de la TC es estática, es momentánea”, dijo Averbuch.

Durante la broncoscopia, la posición del paciente puede no ser idéntica a la posición a la que tuvo en el tomógrafo.

Incluso el movimiento normal de la respiración da como resultado un mapa desordenado. Además, la broncoscopia en sí misma puede cambiar la posición de las vías respiratorias porque aplica presión mientras navega.

Así, cuando se inserta el broncoscopio en los pulmones, no es seguro ubicar con precisión los hallazgos sospechosos detectados en la TC.

“Básicamente, conducen hacia donde creen que está el pequeño nódulo primario, pero él ya no está allí”, afirmó el ejecutivo.

Esta divergencia entre la TC y el cuerpo puede ser de hasta 32 milímetros, lo que es demasiado grande cuando se busca un tumor de 10 milímetros. De ese modo, manifestó Averbuch, el resultado es desastroso ya que los estudios muestran que los médicos encuentran la lesión en sólo el 43 por ciento de los casos.

Hacer visible lo invisible

“Body Vision convierte este problema de hardware en un problema de la ciencia de datos. No es que falte algo de equipamiento, tenemos suficientes sensores. Lo que ocurre es que generan una enorme cantidad de información. Entonces, la idea fue fusionarlos a todos para hacer visible lo invisible“, describió el empresario.

La solución de Body Vision usa inteligencia artificial para combinar todas las entradas, desde el broncoscopio, la tomografía computarizada y los rayos X, y predice con una precisión significativa dónde debería estar el tumor en un pulmón vivo que respira y se mueve.

Para comprenderlo mejor, es como cuando el GPS encuentra la dirección de una casa específica y no sólo la calle. Una vez que se identifica la posición donde se encuentra el tumor, el broncoscopio puede tomar tejido para hacer una biopsia.

La primera versión del software LungVision de Body Vision aumentó la precisión al 65 por ciento. El sistema fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en 2017 (la última versión, aprobada en 2019, aumentó la exactitud al 85 por ciento).

No hace falta una tomografía

Otro beneficio de esta solución es que les permite a los médicos prescindir por completo de las TC. Todo lo que necesitan es una máquina de rayos X en la sala de procedimientos. Además, dijo Averbuch, la radiación de una radiografía es mucho menor que la de un tomógrafo.

Esta radiografía no es la fluoroscopia de baja tecnología que recibe el dentista. Los últimos dispositivos de rayos X están montados en un brazo que puede rodear al paciente.

Los rayos X 2D de este “C-ARM” se convierten en imágenes 3D en una pantalla iluminada y los técnicos pueden mover el brazo y tomar nuevas fotografías con la frecuencia que deseen durante el procedimiento.

Además de su software, Body Vision añade al broncoscopio una pequeña herramienta desechable con patrones. La radiografía capta los patrones, algo que le permite al técnico rastrear el broncoscopio en tiempo real sin necesidad de cables adicionales entre las herramientas y el sistema.

Junto a la herramienta, Body Vision usa el equipo existente que ya se encuentra en la sala de procedimientos, lo que reduce los costos de forma significativa para los hospitales. Según el directivo, esto solo debería estimular la adopción del sistema.

Con información de YNET.