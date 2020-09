Waldo Wolff: ‘Estamos ante un hecho de gravedad institucional’

En una entrevista con Radio Jai, el diputado nacional Waldo Woff habló sobre lo sucedido el día martes 1 de septiembre en la cámara de diputados, cuando como él explica, “en el acta notarial que toma la presidencia de la cámara figurábamos ausentes los presentes y figuraban presentes los ausentes”.

Según Wolff, esta situación se dio debido a que a “ella [Cristina Fernández de Kirchner] no le gusta que nosotros [la oposición] estemos de acuerdo con lo que establece el reglamente, que es que las sesiones sean principales salvo que estemos de acuerdo en que sean virtuales”, acuerdo al que se había llegado unos meses atrás cuando un protocolo para la continuación de las sesiones de la cámara de diputados de manera virtual. Pero dicho protocolo, venció el día 7 de agosto sin ser renovado, por lo que las sesiones deberían haber vuelto a la presencialidad.

Explica que la oposición estuvo de acuerdo con las sesiones virtuales cuando el funcionamiento de las mismas, “era democrático, era transparente, no te metían 900 puestos en quince minutos sin que vos los leas como pasó en el senado… donde no te corten los micrófonos, donde no se caiga la sesión porque se cae el wifi”. Pero se vieron obligados a cambiar de postura porque no estaban de acuerdo en discutir leyes trascendentales de este modo.

El presidente de la cámara me dice que estoy ausente mientras conversa conmigo.

No tiene remate. pic.twitter.com/kcJNPnmvJI — WW (@WolffWaldo) September 1, 2020

Durante el encuentro, el diputado hizo especial énfasis en que, “estamos ante un hecho de gravedad institucional” en el que “la suma del poder público, en disidencia con el funcionamiento democrático exhibe esta visión totalitaria”. Según Wolff, “los únicos responsables de esto, son el ejecutivo porque tienen la suma del poder… y son los que deberían mínimamente garantizar la institucionalidad”, a lo que agrega: “Cómo puede explicar Sergio Massa… [que abre]una sesión en la que 94 diputados que representamos 10 millones de personas estamos sentados y dice ustedes no están presentes… son los principales responsables nos solo del funcionamiento de la cámara, de toda esta debacle estúpida que estamos viviendo”.

Por último, explicó que la decisión de no renovación del protocolo no fue tomada con el fin de boicotear al gobierno de Alberto Fernández, sino que al contrario la oposición se portó bien con la administración actual: “Nosotros durante todo este año cumplimos con nuestro rol institucional con suma responsabilidad … fuimos el 10 de diciembre de 2019 a aplaudir al presidente Alberto Fernández como corresponde (ellos en el 2015 no vinieron a hacer el traspaso de mando)… le votamos la emergencia sanitaria… le votamos el arreglo de la deuda”.

