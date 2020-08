100 años y un día

Ayer se cumplió el centenario de la primera transmisión radial de la República Argentina. Hoy comienza el primer día del próximo siglo.

Radio es compañía, complicidad, imaginación, creatividad, palabras, experimentación, silencios, ambientes, sentimientos, debate, ida y vuelta, contención, música, información, entretenimiento, pasión.

El avance de la tecnología ha significado una revolución enorme en las posibilidades de la radiofonía. Llegar a cualquier rincón del planeta un sueño hecho realidad para los broadcaster. La radio en los celulares bajando una simple aplicación, en los autos de cualquier ciudad conectada por bluetooth, en las computadoras y cualquier plataforma. La radio con imagen, graphs de noticias, video clips, en las redes sociales y tantas nuevas prestaciones.

De estos 100 años, Radio Jai tiene el mérito de 28 años de transmisión ininterrumpida. Nada mal para una radio judía pionera y única.

Miles de horas y entrevistas emitidas, cientos de programas y coberturas periodísticas, cientos de periodistas y conductores, productores, operadores, locutores, columnitas y personal han puesto lo mejor de sí en este servicio público.

En 28 años gran parte de nuestra primera audiencia; nuestros padres y abuelos ya no están en este mundo. Pensar que algunos se llevaron una radio portátil al hospital para sentirse acompañados por nosotros en sus últimos días, nos hace derramar una lagrima de emoción y agradecimiento por lo que ello nos significa.

En estos caóticos tiempos de pandemia e incertidumbre y con una explosión casi histérica de zoom y redes sociales, donde muchos juegan a ser periodistas y tener su medio de comunicación, nos preguntamos si tenía sentido seguir con la radio.

Cada sinagoga, club, institución, grupo juvenil, particulares proponen diariamente decenas de charlas, entrevistas, transmisiones de shows, servicios religiosos. Hace unos días, un dirigente comunitario expresaba que se había dado cuenta que transmitir un festejo le permitía llegar a mucha más gente que cuando se realizaba de manera presencial. Hace 28 años lo hacemos y sabemos.

Las diferencias entre un medio de comunicación masivo y profesional y las muy valiosas, necesarias e interesantes iniciativas comunitarias a través de zoom, webinar y otras plataformas son muchas y notorias. Aparece especialmente una, que hace a la gran diferencia.

Las propuestas “comunitarias”, por su carácter son endogámicas, es decir convocan a propios. Incluso cuando son eventos importantes y globales llegan solo a los miembros de la comunidad.

Una radio, un programa en TV abierta, los portales de noticias, son por definición exogámicos, llegan sin distinción a todo aquel que lo quiera consumir. No es novedad que el 50% de nuestros oyentes no pertenecen a la comunidad y que en las redes sociales cerca de un 80% de nuestros seguidores no son judíos.

La importancia y ponderación que nuestros amigos y colegas no judíos ven en nuestra tarea como difusores de lo judío y la realidad de Medio Oriente, hacen a la gran diferencia. Educamos, entretenemos y esclarecemos para adentro y para afuera.

Más allá de los avances tecnológicos que han traído una sana democratización del discurso, la esencia de la Radio sigue siendo ese sonido y mensaje inconfundible. Los invitamos a dedicar 3´y 48¨ para escuchar lo que nuestro locutor institucional nos cuenta de estos primeros 100 años de este medio fascinante.

Querida Radio, bienvenida al primer día de este nuevo centenario. El operador enciende esa mágica luz roja y como siempre, vuelves al aire para recrear historias, realidades, melodías, fantasías y mundos. Lo mejor siempre está por venir.

Miguel Steuermann

Director General

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente