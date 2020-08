“Con la pandemia reforzamos la idea de que la ciencia y la educación son fundamentales para la humanidad”

Son tres las vacunas que van en carrera para lograr detener la propagación de la pandemia de coronavirus. Una de ellas es la que está siendo investigada y desarrollada por la Universidad de Oxford, que será producida en Argentina. Federico Prada, director de Bioinformática y Biotecnología en UADE e Investigador de referencia en terapia Génica e Inmunooncología, analizó el avance de la investigación en diálogo con Radio Jai.

“La biotecnología que hay por detrás de la fabricación de las tres vacunas es completamente distinta. Las tres tienen el mismo objetivo que es no solo despertar el sistema inmunológico, sino generar memoria para que en el momento en que la persona se enfrente a una posible infección con el nuevo coronavirus pueda rechazarlo”.

“La vacuna de Oxford utiliza un virus de resfriado de origen de chimpancé, para que dentro del organismo humano se produzcan las proteínas del nuevo coronavirus. Esta estrategia lo que hace es utilizar las células del musculo humano para que la vacuna se fabrique dentro de nuestro cuerpo. Es una tecnología muy nueva. Esta vacuna está confirmada que se fabricará en Argentina”.

“En la biotecnología existe un puente llamado transferencia tecnológica que permite que el descubrimiento y los primeros pasos en relación al conocimiento de la tecnología se realicen en un laboratorio del mundo y luego se puede transferir esos conocimientos a la industria para que de ahí lleguen a la sociedad. La empresa que toma la producción en Argentina recibe esa transferencia de tecnología y simplemente lleva adelante los protocolos adecuados para que la producción se realice bajo los controles adecuados”.

“En un momento se hablo de hacer el envasado en un lugar diferente donde se produjo la vacuna y esto tiene un por qué. La tecnología que usa la empresa argentina es de punta y muy pocos países la pueden llevar adelante, debe estar relacionado con eso. En Argentina se hace porque están dadas las condiciones tecnológicas para que funcione de la manera correcta en el volumen y escalado adecuado. Estamos hablando de millones de dosis y no todas las plantas tienen esa capacidad ni la posibilidad a nivel calidad de producir lo que se necesita. Es por eso que a veces se toman las decisiones de logística de producir en un lugar y envasar en otro. Es algo más metodológico y logístico, que científico”, explicó Prada.

“En la vacuna de Oxford se observa que la dosis reiterada genera efectos de memoria en el sistema inmunológico más potente. Se podría pensar que dos dosis serian más efectivas que una. Pero el tiempo es una variable muy importante. En la fase 4 se hace un seguimiento en el tiempo y la respuesta de las personas, que se hace al mismo tiempo que la vacunación en la sociedad. Cuando se entra en fase 4 se sigue aprendiendo y recabando datos que pueden mejorar los productos. Podría pasar que la vacuna no alcanza y sobre la marcha se recomiende una tercera dosis”.

Con respecto a la inversión en la ciencia, Prada dijo que “muchas veces las especies toman camino que no tienen salida. Y con los virus pasa lo mismo, es posible que el virus haya entrado en una ruta que lo lleve a desaparecer lentamente. Pero no lo podemos saber. Puede haber un esfuerzo desde el lado científico en crear una vacuna que después no termine usándose. Hay que ir en el camino de generar herramientas de que, en caso que eso no ocurra, tengamos la manera de protegernos”

“Reforzamos la idea de que la ciencia y la educación son fundamentales para la humanidad. Los desarrollos tecnológicos no vienen solo de la inversión, también de la educación. Son los profesionales quienes nos ayudaran a tener en cuenta que esta no fue la primera ni la ultima vez y que con la formación científica podemos generar herramientas para prevenir y colaborar en el freno o menor efecto de la naturaleza para con la humanidad. Con esta lección podremos anticiparnos a una futura aparición de una pandemia”, finalizó Prada.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.