“Las protestas en Israel son contra la política económica y cómo está manejando el gobierno la crisis del coronavirus”

Israel vive unos días de tensión por las recientes manifestaciones en contra de las medidas que el gobierno tomó para contener la crisis de coronavirus, sumado a los incidentes en la frontera con el Líbano y con Gaza. Hernán Solomin, es periodista en Israel y analizó en Radio Jai la situación en atraviesa el país.

“Dentro de la coalición de gobierno, hubo un acuerdo y permiten las protestas lo cual es una paradoja en tiempos del virus. Actualmente en Israel se puede hacer reuniones en casas o sitios cerrados hasta 10 personas y al aire libre hasta 20”.

“Los que salen a manifestarse son trabajadores autónomos y artistas. Una noche salieron a manifestarse a una cuadra de la residencia del primer ministro cocineros, empleados y dueños de restaurantes pidiendo una política clara ya que un día les dicen que tienen que cerrar y al otro día que pueden abrir. También hubo una protesta de profesores frente al Ministerio de Salud. Como las protestas están permitidas se ha tomado como una nueva modalidad. Las protestas son generalmente contra la política económica y cómo está manejando el gobierno la situación. Pero también hay manifestaciones a favor del gobierno y la coalición”, dijo Solomin.

Con respecto a la reacción del gobierno ante las protestas, el periodista dijo que “Netanyahu dice que uno puede manifestarse sin que haya provocaciones y que esto pueda derivar en algo mayor”.

“El jueves pasado, un artista presentó en la plaza Rabin un trabajo artístico denominado la última cena donde había una estatua de Netanyahu sentado frente a una torta y una gran mesa, diciendo que el primer ministro debe renunciar a su cargo, y esto no será así. Hay quienes temen que esto pueda provocar que alguien pueda llegar a cometer un atentado”, contó Solomin.

“El clima social está tranquilo, los que salen a manifestar por la residencia del primer ministro o frente a su casa privada, lo hacen y está permitido. También hubo una manifestación en Tel Aviv contra la represión policial. Ha habido incidentes pero no fueron en gran escala”.

Con respecto a qué pasará en los próximos días, Solomin dijo que “pienso que esto va a continuar igual. Este mes también entrará en debate el parlamento por los presupuestos y si no se llega a aprobar iríamos a elecciones en noviembre. Pero esperamos que eso no pase. No creo que pueda pasar a mayores, los pequeños incidentes ya sea en la frontera norte con el Líbano o en la frontera con Gaza, de vez en cuando suceden, no creo que pase a ser algo mayor”.

