Desde hace unos días comenzó a circular una convocatoria, bajo la consigna: #NoSafeSpaceForJewHate, para la no utilización de Twitter por 48 horas desde el lunes 27de julio a las 9, en protesta por “la inacción y la permisividad vergonzosas de la plataforma, al permitir discursos de odio a los judíos y a su Estado”, la cual generó distintas reacciones, vinculadas con la eficacia que podría tener o no dicha protesta.

Beatriz Rittigsgtein, integrante de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, se encuentra en la ciudad de Miami y se refirió a la denominada “Huelga de Twitter”:

“Efectivamente, Twitter es una de las redes que nos traen más problemas, porque permite promover el antisemitismo y no actúa frente a las denuncias, solo agradecen por haberlas hecho, pero no hacen nada”. Respecto de la efectividad de esta huelga tiene sus dudas, porque al estar callados, van a ser dos días en los que no se va a tener voz, por lo que duda de que esta manera de protesta sea positiva. “Protestar hay que protestar, pero debemos ser más creativos y deberíamos enfrentar el antisemitismo respondiendo a esos mensajes de odio”, señala.

Sabe que muchas organizaciones -alrededor de 50- se han sumado a este reclamo, además de las individualidades, pero le parece un número poco significativo y se pregunta qué se debería hacer frente a un twit cargado de odio antisemita, cuando por dos días no se lo puede responder, por lo que “no cree que sea la actitud más efectiva”, teniendo en cuenta que la cantidad de usuarios de Twitter el año pasado septiembre, era de 328 millones. Por lo tanto, sería más práctico “inundar” la plataforma de denuncias.

Aprovechando que se encuentra en Miami, se la consultó acerca del crecimiento del antisemitismo allí, y Beatriz coincidió en que hay un incremento preocupante del mismo en la Florida, y recordó los dos hechos vandálicos acaecidos en dos sinagogas del Estado, donde se encontraron pintadas con esvásticas y destrucción de símbolos judíos, pero opina que no estarían vinculadas, al caso de George Floyd, pero que sí lo estaría en Estados Unidos en general, donde hay mucho antisemitismo, por parte de quienes siguen las protestas de Floyd, con comparaciones inadecuadas que no tienen ningún tipo de asidero, pero que sin embargo las usan”.

Acerca de la pandemia de Covid, Beatriz indicó que han aumentado muchísimo los casos, que con la apertura parcial de la economía y la de algunas actividades, la gente dejó de cumplir con las mínimas normas de cuidado. Les piden prudencia y que se mantengan en las casas. “La Florida es un Estado crítico en estos momentos”, finalizó.

