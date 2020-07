Las FDI se preparan para un ataque de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se movilizaron en el norte de Israel, a la espera de la anunciada venganza de Hezbollah, por la muerte de uno de sus combatientes en Siria en un presunto ataque israelí.

El Jefe de Personal de las FDI, Tte.-Gral. Aviv Kochavi, se desplazó a la Galilea el sábado, después de que el ejercito elevara su estado de alerta en los comandos norte. Allí, se reunió con tropas de la División 91, el Jefe del Comando Norte Amir Baram, el Jefe de Inteligencia Militar Tamir Heyman y el Comandante de la División 91 Shlomi Binder. Según una declaración de las FDI “El Jefe de Estado Mayor escuchó una revisión de inteligencia, realizó una evaluación situacional y revisó la operación de las tropas con diversos medios”.

Benny Gantz, el Ministro de Defensa y Primer Ministro Alterno, también participó en la asesoría dio instrucciones al ejercito de estar preparado en el norte y tomar las medidas necesarias para prevenir la violación de la soberanía israelí.

La movilización se como consecuencia de una amenaza a principios de la semana del secretario general del grupo terrorista con base en El Líbano, Hassan Nasrallah, de vengar a sus muertos en ataques israelíes, tras el asesinato de uno de sus miembros en un presunto ataque israelí en Damasco el día lunes. Amenaza que pareciera haber entrado en acción el viernes cuando se detectaron explosiones a lo largo de la frontera con Siria, no estando claro si las mismas fueron causadas por un mortero o por una batería antiaérea.

Helicópteros de la Fuerza Aérea Israelí atacaron en represalia varias instalaciones del ejercito sirio, en un comunicado el ejercito explicitó “Las FDI ven al régimen sirio como responsable del incendio el día de hoy y continuarán actuando con determinación, tomando represalias por cada violación de la soberanía del Estado de Israel”.

Reported incident of an IDF airstrikes occurred near Majdal Farms. @manniefabian #Israel #Syria pic.twitter.com/9aOEOmQe9l

— Joe Truzman (@Jtruzmah) July 24, 2020